“الفاو” تحذر من تفاقم الجوع في العالم بسبب كورونا

حذرت منظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” من أن “وباء كوفيد ساهم في زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين عانوا من الجوع في عام 2020″، مضيفةً أنه “سيكون له آثار على الأجل الطويل على الأمن الغذائي في العالم”.وظاهرة تفاقم الجوع في العالم، +18% خلال عام، الأكبر منذ ما لا يقل عن 15 عاماً، قد تقوض أكثر من أي وقت مضى هدف الأمم المتحدة بـ”القضاء على الجوع في العالم بحلول 2030″.وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” مؤخرا،وفي سياق متصل، كانت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، قالت في شهر حزيران الماضي، إن أسعار الغذاء، العالمية ارتفعت في أيار الماضي، بأسرع وتيرة شهرية في أكثر من 10 سنوات، مسجلةً زيادة للشهر الثاني عشر على التوالي ومسجلة أعلى مستوى لها منذ أيلول 2011.

( وكالات)