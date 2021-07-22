روحاني: مشروع نقل النفط من ميناء جاسك يمثل رداً حازماً على المتآمرين

افتتح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس خطاً جديداً لتصدير النفط من ميناء جاسك معلناً أن المشروع يشكل رداً حازماً على أمريكا وجميع المتآمرين على بلاده.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن روحاني قوله اليوم خلال الأسبوع الـ 83 من افتتاح المشاريع الوطنية الإيرانية إن افتتاح المشروع يمثل رداً حازماً وقوياً على جميع المتآمرين ولا سيما أمريكا مضيفاً إن القطاع النفطي كان ضمن القطاعات التي طالتها العقوبات الأمريكية حيث شنت واشنطن حرباً على قطاعي تصدير النفط وتوفير السلع الأساسية وهما من المجالات التي تحظى ببالغ الأهمية للبلاد.

وأوضح روحاني أن أمريكا عرقلت تصدير النفط بهدف تصفير الصادرات لخفض عوائدنا من العملة الصعبة بينما تمكنت إيران من توفير العملة الصعبة لشراء الأدوية.

وأشار إلى أن تدشين المشروع بعد عامين وأكثر يمثل فخراً لصناعة النفط الإيرانية مؤكداً أن إيران اتخذت خطوة وطنية مهمة حيث أن تصدير النفط عبر مصاف جديدة يحظى ببالغ الأهمية.