أفغانستان: إعلان طالبان سيطرتها على 90 % من حدود البلاد (محض كذب)

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم أن إعلان حركة طالبان المسلحة سيطرتها على 90 بالمئة من الحدود الأفغانية هو “محض كذب” مؤكدة أن القوات الحكومية هي من يسيطر على الحدود.

وقال نائب المتحدث باسم الوزارة فواد أمان لوكالة “فرانس برس” غداة إعلان طالبان في وقت سابق بأنها تسيطر على 90 بالمئة من الحدود العامة لأفغانستان مع الدول المجاورة: “إنها دعاية لا أساس لها” مشدداً على أن القوات الحكومية ما زالت تسيطر على الحدود وكل المدن الرئيسة والطرق السريعة.

وأضاف أمان: “عندما تبسط طالبان سيطرتها على أراض فإن أول ما تفعله هو تدمير المنشآت العامة والبنى التحتية ومضايقة الناس وإجبار عائلات على النزوح” مبيناً أن ذلك “حصل في سبين بولداك الواقعة على الحدود مع باكستان”.

وحتى مع تراجع وتيرة عمليات القتال واسعة النطاق في عطلة عيد الأضحى أشارت وزارة الداخلية الافغانية إلى أن طالبان قتلت نحو 100 مدني في بلدة سبين بولداك منذ الأسبوع الماضي.

وكتب المتحدث باسم وزارة الداخلية ميرويس ستانكزاي على تويتر “قوات الأمن الأفغانية ستثأر قريباً من هؤلاء الإرهابيين”.