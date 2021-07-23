أكثر من مليار ليرة إيرادات مؤسسة الجيولوجيا باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

توزّعت الخطة المنفّذة في فرع المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في اللاذقية خلال النصف الأول من العام ٢٠٢١ على المحاور الاستثمارية والإنتاجية والتسويقية في التنقيب والاستخراج والتصنيع والتسويق. وذكر مدير فرع المؤسسة المهندس مالك خير بك أن حصيلة العمل في المقالع المستثمرة ذاتياً في مادة الرخام بلغت نحو 4000 طن، وهناك مقالع معهّده تشاركياً بحدود 6700 طن فيما بلغ إجمالي إنتاج المواد الرخاميه بحدود 10700 طن.

وفي مجال الخطة الإنتاجية المنفّذة في مقالع الجص، بين خير بك أن إجمالي إنتاج مقالع الحص بلغ 16993 طناً ويتم تزويد معامل الإسمنت ومنشٱت القطاع الخاص معمل رخام الروبار بهذه المادة، ووصل إجمالي إنتاج الألواح الرخامية إلى 7700 م٢، أما إجمالي إنتاج القطع المفصّلة فقد بلغ 3560 م٢، موضحاً أن فرع المؤسسة نفّذ أعمال عزل أسطح بطريقة أسبل العالمية، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماه وحلب وحمص، بإجمالي مساحات 24068 م٢، وفق شروط فنية موضوعة، وبضمانة خمس سنوات للأسطح الأفقية وثلاث سنوات للأسطح المائلة، مشيراً إلى أن إجمالي إيراد الفرع خلال النصف الأول للعام 2021 بلغ 1032670000 ليرة سورية، إضافة إلى تأهيل ورش فنية مختصة للقيام بأعمال تزفيت طرق من الدرجه الثالثة والرابعة وساحات وذلك في بداية كل عام.

ولفت خير بك إلى أنه تتم المتابعة مع المؤسسة ووزارة الزراعة ووزارة النفط من أجل التخصيص بالمواقع الجديدة المدروسة والتي تحتوي على احتياطي كبير من مادة الرخام البدروسي والكسبي وأكد خيربك على السعي الدائم والمستمر لزيادة الإنتاج والوصول إلى هدف دعم الاقتصاد الوطني.