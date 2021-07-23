الخامنئي: يجب حل مشاكلنا بالاعتماد على ذاتنا

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي أن التعويل على الآخرين سيؤدي إلى تفاقم المشاكل مبيناً أنه يجب على الإيرانيين حل مشاكلهم بالاعتماد على أنفسهم.

وذكر الموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية أن الخامنئي تلقى اليوم الجرعة الثانية من اللقاح الإيراني “كوف إيران بركت” المضاد لفيروس كورونا المنتج محلياً وقال في تصريحات له عقب تلقي اللقاح: إن “معظم الإشكال الحالي فيما يخص توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل البلاد يعود إلى نقض العهود من قبل المنتجين الأجانب” مشيراً إلى ضرورة توفير اللقاح داخل البلاد وتسهيل الظروف للإيرانيين من أجل الحصول عليه دون أي مشكلة أو تأخير.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار قائد الثورة إلى ما شهدته محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد خلال الأيام الماضية وقال: “إن العدو يسعى اليوم وراء استغلال كل ما يمكنه من المساس بمصالح البلاد والشعب، ولذا يتعين اتخاذ الحيطة والحذر وعدم إعطائه أي ذريعة” داعياً المسؤولين إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل التي تعاني منها المحافظة.