بين التواطؤ و غياب التنسيق.. حي الأعلاف في درعا بلا مياه

درعا – دعاء الرفاعي

تعاني منطقة حي الأعلاف في مدينة الصنمين بدرعا من ضعف الخدمات وخاصة مشكلة انقطاع المياه، إذ تعتمد مدينة الصنمين بشكل رئيسي في مياه الشرب على محطة القنية، ونظراً لعدم إمكانية تغذية هذه المحطة بخط كهربائي أو تأمين مادة المازوت الكافية لتشغيل الآبار لمدة معينة، فإن المحطة القنية شبه متوقفة عن العمل، وخارج الخدمة، اليوم، و لا ضخ للمياه منها لعدم توفر الكهرباء حسب تأكيدات الأهالي الذين ناشدوا المعنيين في المحافظة حل المشكلة، وذلك من خلال التنسيق بين مؤسستي المياه والكهرباء وإلغاء التقنين عن المحطة وزيادة ساعات الوصل فيها ليتمكن الأهالي من تعبئة خزاناتهم وإعفائهم من استغلال أصحاب الصهاريج الذين وصل سعر تعبئة المتر الواحد من قبلهم لـ ٢٥ ألف ليرة.

واتهم بعض المواطنين عمال وحدة المياه بالتواطؤ مع أصحاب الصهاريج وحرمان الأهالي من حصتهم بالمياه.

بدوره المهندس محمد اللباد رئيس وحدة مياه الصنمين بين لـ “البعث ” أن المشكلة مشكلة التقنين الكهربائي الزائد على المحطة لمدة ٥ ساعات قطع مقابل ساعة وصل، وهي مدة غير كافية لإيصال مياه الشرب إلى المنازل، مضيفاً أن محطات الإرواء التابعة للمحافظة تم إعفاؤها من التقنين الكهربائي، فلم لا تكون محطة القنية واحدة من هذه المحطات؟