سفير تركي سابق: عقيدة أردوغان الإخوانية أوصلت تركيا إلى طريق مسدود

أكد سفير تركيا السابق في واشنطن فاروق لوغ أوغلو أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان لم يستخلص أي درس من مغامراته الفاشلة والخطيرة في سورية وليبيا وهو مستمر بتوريط تركيا بالمزيد من المغامرات.

وقال لوغ أوغلو في حديث تلفزيوني: إن “العقيدة الإخوانية التي يتبناها أردوغان أوصلت تركيا إلى طريق مسدود ومظلم في سورية وليبيا وفي علاقاتها مع مصر وهو ما خلق لتركيا الكثير من المشاكل المعقدة والصعبة”.

وأشار لوغ أوغلو إلى أنه يجب على تركيا عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واتباع سياسات جديدة لحل المشاكل مع دول الجوار وغيرها.