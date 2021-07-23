فراس معسعس العائد لتدريب المجد: دوري الأولى أصعب من الممتاز

بعد مواسم عديدة درّب فيها عدة فرق بالدوري الكروي الممتاز وأثبت نجاحه فيها، كالنواعير والساحل وحرجلة، عاد فراس معسعس، المدرب الوطني المعروف، إلى ناديه المجد ليتولى القيادة الفنية لفريقه في دوري الدرجة الأولى، وذلك في خطوة جريئة غير متوقعة، خصوصاً أن المعسعس تلقى عدّة عروض من عدة فرق هذا الموسم لكنه آثر التوقيع للمجد.

“البعث” التقت المدرب فراس وسألته عن هذا التحول المفاجئ، وهل سيؤثر عليه كمدرب عُرف بالدوري الممتاز.

يقول: لا شك أن الدوري الكروي الممتاز يعطي للمدرب إضافات كثيرة مهمة، وكواقع يفرض نفسه فإن الموسم القادم لا يشجع على العمل في ظل الظروف التي باتت واضحة للعيان، وخصوصاً الظروف المالية التي تعاني منها كل الأندية أو أغلبها، وعندما تريد كمدرب أن توقع لأي ناد يجب أن تعرف ظروفه ومقدرته على تهيئة مقومات عمل صحيحة من لاعبين ومستلزمات وغير ذلك، لذلك لم أجد المناخ سليماً لأخوض تجربة جديدة في الدوري الكروي الممتاز، وسبق أن أعطيت رئيس نادي المجد صلاح رمضان كلمة شرف وتابعت الفريق في الأدوار النهائية لدوري الدرجة الأولى، وها أنا أوفي بتعهدي فقبلت العمل هذا الموسم في نادي المجد.

ظروف مريحة

وعن توقعاته لظروف العمل بنادي المجد إن كانت مريحة أم غير ذلك، قال: بالدرجة الأولى العمل مع رئيس النادي صلاح رمضان مريح جداً، وهو متفهم لكل الأمور ونحن متفقان على العمل وأسسه وخصوصاً موضوع البناء، ففريق المجد بحاجة إلى البناء من جديد، ولديه قاعدة جيدة أساسها الوصول إلى المباراة النهائية للتأهل إلى الدوري الممتاز في الموسمين الماضيين، لكن الفريق لم ينجح بهما، وهذا يمنحك الثقة بتجاوز مطبات المباراة الأخيرة والبناء على الإيجابيات ومعالجة الأخطاء الحاصلة، ومن هذا المبدأ نقول: إن دوري الدرجة الأولى أصعب بكثير من الممتاز لأن مباراة واحدة تضيّع عليك تعب موسم كامل، فمن أراد أن يتأهل إلى الممتاز عليه ألا يعرف الخسارة طوال الموسم وخصوصاً في الأدوار النهائية.

خطوات عمل

وحول الخطوات التي سيعتمد عليها في دوري الموسم القادم، يجيب المعسعس قائلاً: بالدرجة الأولى سنعيد ترتيب أوراق الفريق، ونحاول استرجاع أبناء النادي من الأندية الأخرى، نحاول في هذا الموسم بناء فريق من أسرة نادي المجد بعيداً عن التعاقدات الخارجية وخصوصاً أن لدينا لاعبين يفوقون الكثير من لاعبي الأندية الأخرى، ومع ذلك فإننا نصطدم بعقبات كثيرة، منها أن بعض اللاعبين يطلبون مبالغ مالية تفوق قدرة النادي على الدفع، ومنها أن بعض اللاعبين يفضلون الأندية الممتازة من أجل أن يبقوا تحت دائرة الضوء.

استثمارات إضافية

السؤال المهم الذي يدور في أذهان الكثير: لو صعد المجد إلى الممتاز هل هو قادر على الصمود والثبات وإثبات الذات وخصوصاً أن الدوري الممتاز يحتاج إلى مئات الملايين من الليرات؟

بكل واقعية أجاب مدرب المجد فراس معسعس بقوله: لا، النادي حالياً غير مؤهل لذلك، والكثير من الأندية عانت وتعاني من الدوري الكروي الممتاز، والأمثلة كثيرة، لدرجة أن الدوري الممتاز بات هماً على الكثير من الأندية، فهو بحاجة إلى عمل إداري وتنظيمي متميز وعمل فني عالي المستوى، وهذا كله لا يتحقق في ظل عدم توفر السيولة المالية الكافية التي يتطلبها الدوري؛ والخطة التي وضعتها إدارة نادي المجد تتلخص بكسب استثمارات جديدة، فالاستثمارات الحالية لا تتجاوز المائة مليون ليرة، وهي لا تكفي للدوري الممتاز.

ناصر النجار