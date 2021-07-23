نصائح سهلة للعناية بالأظافر وتنظيفها

تتسخ المنطقة أسفل الأظافر بسهولة، حتي لو كان كل ما فعلتيه خلال اليوم هو الاستلقاء علي الشاطئ واللعب بالرمال، وهو ما ينتج عنه مظهر محرج ومزعج وللتغلب علي هذه المشكلة، إليكِ الحل في خطوات بسيطة:

فرشاة أظافر

ينصح بشراء فرشاة أظافر جيدة للتخلص من أية أوساخ أسفل الأظافر، حيث تساعد الفرشاة عند استخدامها في تنظيف الأظافر، وفي دفع الأوساخ المتواجدة بأسفل الأظافر، مما يساعد في تنظيفها بسهولة في وقت قصير جداً.

نقع اليدين لتنظيف الأظافر

ينصح بشطف اليدين تحت الماء الفاتر، مع استخدام صابون، لتنظيفها من الأوساخ التي بأسفلها، أو عند غسل فروة الرأس بالماء والشامبو، حيث يساعد تدليك وغسل الشعر بالماء والصابون على التخلص من الأوساخ المتواجدة أسفل الأظافر، وذلك في غضون دقيقة واحدة، دون إتباع العديد من الخطوات أو استخدام أساليب معقدة. أو يمكنك تحضير وعاء يحتوي علي ماء دافئ وصابون ونقع الأظافر فيه لمدة ثلاث دقائق، مما يساعد علي تنظيف الأظافر والتخلص من الأوساخ تحتها.

فرشاة الأسنان

تعتبر من الطرق السهلة التي يمكن أن تتبعها الفتاة عند تنظيف أظافرها بإدخال بعض خصلات فرشاة الأسنان أسفل الأظافر لتنظيفها مع تحريك الفرشاة برفق، ويساعد ذلك في التخلص من الأوساخ المتراكمة أسفل الظفر، في غضون دقائق، وبهذا تحصل الفتاة علي أظافر نظيفة ولامعة. أو طريقة أخرى وهي مزج ملعقة كبيرة من صودا الخبز وملعقة كبيرة من ماء الأكسجين لعمل عجينة، ثم نشرها علي الأظافر وأسفلها، لتنظيف الأظافر وشطفها بعد ذلك ويمكن تكرار الوصفة أسبوعياً.

الترطيب

بعد تجربة أي نصيحة من النصائح السابق ذكرها، ينصح بتجنب ترك الأظافر جافة خاصة بعد غسل اليدين بالصابون وتقشيرها وتنظيفها، حيث يجب ترطيب اليدين والأظافر جيداً وبشكل يومي، للحصول على يدين ناعمتين طوال اليوم، مما يساعد على زيادة ثقة المرأة بنفسها.