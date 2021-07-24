أبناء الحسكة يعاهدون قائد الوطن على الوفاء والصمود والمقاومة

الحسكة _ اسماعيل مطر

عاهد أبناء الحسكة السيد الرئيس بشار الأسد على الوفاء والصمود والمقاومة، وأن الجزيرة ستبقى الخزان الوطني والداعم الاقتصادي ، مؤكدين أن خطاب القسم حمل الكثير من الرسائل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وعنون المرحلة القادمة والتي هي مرحلة العمل المبنية على التصميم والإرادة والأمل.

عبد الرحمن السيد مدير الثقافة بالحسكة اعتبر أن خطاب القسم للسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد يؤكد على ما تم إنجازه خلال المسيرة الماضية ويرسم ملاحم المسيرة القادمة من خلال تطبيق شعار المرحلة القادمة الأمل بالعمل وتجسيد ذلك قولاً وفعلاً ولعل الجولات والزيارات للقطاعات المختلفة أكبر دليل ومنها التوجه الى الطاقة البديلة لضمان الطاقة المستدامة .

الشيخ عجيل الوردي أحد شيوخ قبيلة الجحيش قال إن الخطاب يعتبر مفصلياً في تاريخ سورية ويؤكد على الثوابت الوطنية التي لا تفريط بها وأيضاً وسام نضعه على صدورنا لأنه كان موجهاً للبطولات الكبيرة لأبناء المنطقة الشمالية الشرقية الذين يواجهون المحتلين الأمريكي والتركي وأدواتهما المرتهنة التي تقوم بالتضييق على المواطنين من خلال حالات الاختطاف الكثيرة وانتشار جرائم القتل وفوضى السلاح والتشجيع على الاقتتال العشائري والقبلي في تلك المناطق التي دنستها قوات الاحتلال الامريكي والتركي وأدواتهما اللاشرعية، فالاحتلال الأمريكي وأدواته العميلة تقوم بسرقة النفط والغاز والقمح والاحتلال التركي ومرتزقته يقطعون مياه الشرب الوحيدة عن قرابة مليون نسمة، إنها سياسة استعمارية هدفها التجويع والتعطيش وبشكل ممنهج .

الإعلامي محمود عبدالله الخطاب أكد أن الخطاب كان شاملاً وزادنا اصراراً على تحمل جميع التحديات، فنحن قادرون على بناء مستقبلنا وبناء ما دمره و خربه الإرهاب وداعموه . فالشعب السوري شعب جبار واستطاع الصمود والانتصار على أكبر قوى الظلام والخراب التي أردات النيل من سورية ومن مواقفها المقاومة المشرفة .

الرفيق محمد الحسن أمين شعبة الحزب بالشدادي أكد أن خطاب الرفيق الأمين العام للحزب هو خطاب تاريخي شامل على كافة الأصعدة، ورسم سياسة المرحلة القادمة التي شعارها الأمل والعمل وتكريس قيم العمل وتعزيز هذه الثقافة لتكون عنواناً للمرحلة المقبلة .