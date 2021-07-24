استنفار فوج الإطفاء في طرطوس

طرطوس- وائل علي

لا يفرّق رجال فرق الإطفاء والدفاع المدني والإسعاف، ومعهم أقسام الإسعاف والأطباء المناوبون المقيمون وطلبة الدراسات العليا والمختصون المناوبون في المشافي والمراكز الصحية، بين يوم عمل اعتيادي أو عطلة أسبوعية أو عطل الأعياد أو غير ذلك من المناسبات. وينسحب الحال ذاته على عمال ومهندسي كهرباء الطوارئ والمياه ورجال المرور وعناصر الشرطة وعمال النظافة والصيانة الموجودين على مدار الساعة لتقديم ومؤزارة كل ذي حاجة.

العقيد سمير شما قائد فوج إطفاء طرطوس قال إن جاهزية أفواج الإطفاء أيام العطل والأعياد لا تقلّ عن بقية الأيام العادية إن لم نقل أن سوية الجاهزية ترتفع إلى أعلى الدرجات تحسباً لأي طارئ أولاً، وحرصاً على إضفاء الطمأنينة والأمان لأبناء وطننا في كل مكان عند الحاجة إلينا لأي سبب كان ثانياً، حيث يستمر عمل فوج الإطفاء وفق نظام الورديات المعمول به في باقي الأيام من حيث التدريب اليومي للعناصر والكشف على جاهزية الآليات وصيانتها. والحال ذاته ينسحب على منظومة الإسعاف السريع التي تعمل على تقديم خدمة إسعاف المرضى من أقرب نقطة إسعاف للمريض لأقرب مشفى أو نقطة طبية مناوبة بأسرع وقت ممكن.