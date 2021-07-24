برفقة وفد مؤلف من 230 شخصية.. مساعدات طبية وإنسانية روسية وصلت دمشق

وصل إلى مطار دمشق الدولي مساء اليوم 160 طناً من المساعدات المقدمة من روسيا الاتحادية إلى الجمهورية العربية السورية. وتضمنت المساعدات 250 ألف جرعة من لقاح “سبوتنيك لايت”، ومستلزمات طبية متعلقة بالفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا “كيتات” تكفي لمليون مسحة.

سورية حليف موثوق وشريك استراتيجي لروسيا

وفي كلمة له خلال مراسم تسليم المساعدات أكد رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني لروسيا الاتحادية ميخائيل ميزنتسيف استمرار دعم بلاده لسورية وشعبها واعتبارها “حليفاً موثوقاً وشريكاً استراتيجياً لروسيا الاتحادية في منطقة الشرق الأوسط”.

وبين ميزنتسيف أن وفداً وزارياً روسياً وصل سورية اليوم في زيارة إنسانية ورسالة للبشرية وإرادة خيرة، مجدداً دعم بلاده لجهود عودة المهجرين السوريين وتأمين حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن سبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب السوري اليوم هو سياسة الإجراءات الاقتصادية التي تنتهجها الدول الغربية ضده. وأوضح أن المساعدات المقدمة تتضمن مواد غذائية ووسائل عناية صحية وقرطاسية مدرسية.

بدوره أعرب وزير الإدارة المحلية والبيئة في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين مخلوف عن شكر الشعب السوري للاتحاد الروسي الصديق على المساعدات الإنسانية، وهي تأتي استمراراً لأوجه التعاون الوثيق بين البلدين في المجالات كافة.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال الدكتور حسن الغباش أن الجانب الروسي قدم كمية مهمة من المساعدات من حيث الكم والنوع تتضمن من الناحية الطبية أو الصحية 250 ألف جرعة لقاح سبوتنيك لايت وهو لقاح يعطى بجرعة واحدة متطور وحديث إضافة إلى مليون اختبار “بي سي ار” للكشف عن فيروس كوفيد 19. واعتبر أن أهمية مساهمة روسيا تأتي من حيث حجمها وتأثيرها حالياً في ظل انتشار الوباء عالمياً لافتاً إلى أن المساعدات الطبية لم تتوقف وأن التعاون مشترك ومستمر.

وقع اتفاقية استلام المساعدات من الجانب السوري وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال ومن الجانب الروسي مدير الخدمات الدوائية الروسية العماد مكسيم كوانديكوف.

230 شخصاً من حوالي 230 مؤسسة حكومية روسية

وفي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: “جرت في مطار دمشق الدولي مراسم تسليم سورية 250 ألف جرعة من اللقاح الروسي سبوتنيك لايت ومليون فحص للتحليل المختبري لعدوى فيروس كورونا”. وأضافت: تم إيصال اللقاحات والفحوص بواسطة طائرة نقل عسكرية من نوع “إل-76″، مشيرة إلى أنه تم تسليم هذه الشحنة في إطار زيارة وفد حكومي رسمي إلى سورية يضم 230 شخصاً من حوالي 230 مؤسسة حكومية روسية.

وأفادت الوزارة بأنه تم في إطار هذه الزيارة نقل حوالي 160 طناً من المساعدات الإنسانية تشمل أغذية وأدوية ومعدات ومستلزمات أساسية.

وسبق أن ذكرت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أنه “في الفترة بين 24 و29 تموز الجاري سيقوم وفد روسي يضم 230 شخصاً بزيارة عمل إلى سورية، وستوصل طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الروسية أكثر من 160 طناً من المواد الغذائية والأدوات والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضي السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين”، وأضافت أن عمليات تسليم الشحنات الإنسانية ستجري في 7 مدن سورية، من ضمنها مخيمات اللاجئين والمؤسسات الطبية والتعليمية.