برونزيتان و 3 شهادات تقدير لسورية في أولمبياد الفيزياء العالمي

تواصل مواهب الأولمبياد العلمي السوري إحرازها الإنجازات العالمية لعام 2021.. وباقة جديدة من الجوائز العالمية يحققها الفريق العالمي للأولمبياد العلمي السوري للفيزياء في أولمبياد الفيزياء العالمي IPhO الذي نظمته ليتوانيا عن بعد يومي 19 و 21 تموز الحالي.. بمشاركة 370 طالب وطالبة من 76 دولة من مختلف أنحاء العالم..

الإنجازات السورية تمثلت بميداليتين برونزيتين و 3 شهادات تقدير.. وبذلك يكون النجاح العالمي من نصيب كل أعضاء الفريق السوري المشارك، وعلى النحو التالي:

– عبد الله الحصني، دمشق، ثانوية السعادة الخاصة، ميدالية برونزية.

– محمد صبحي ابو ردان، حلب، ثانوية الباسل للمتفوقين، ميدالية برونزية.

– عبد العزيز الجربي، حلب، ثانوية الباسل للمتفوقين، شهادة تقدير.

– عمار علي، اللاذقية، ثانوية يونس بلال، شهادة تقدير.

– هادي سلوم، طرطوس، ثانوية أياد غانم، شهادة تقدير.

مبارك لسورية الإنجاز العالمي الجديد الذي يعزز الحصاد العالمي للأولمبياد العلمي السوري لعام 2021 وبالتوفيق لبقية الفرق السورية في مهامها العالمية.