جولة تفقدية واستكمال العودة لقرى محررة في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

بهدف الوقوف على احتياجات القرى المحرّرة من الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي، واستكمال العودة التدريجية للأهالي إلى قراهم ومنازلهم، فقد كانت هذه القرى محوراً لجولة عمل تفقدية ميدانية لمحافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم وإدارات المؤسّسات الخدمية والوحدات الإدارية والأجهزة التنفيذية، حيث عرض الأهالي خلال اللقاءات لأهم الاحتياجات والطلبات ضمن الجولة في ريف اللاذقية التي شملت قرية الغنيمية، وفيها تمّت مناقشة واقع عدد من الخدمات وسبل معالجتها بالتنسيق مع مديري الجهات الخدمية إضافة إلى استكمال ترميم المنازل المتضررة من الإرهاب، واطلع المحافظ على أعمال ترميم الطريق الواصل بين قريتي غمام وجورة الماء على طريق اللاذقية- حلب القديم والتي تنفّذها آليات مديرية الخدمات الفنية وإجراءات تنفيذ مشروع صرف صحي تتمّ دراسته من قبل المديرية لإبعاد الصرف الصحي عن مصادر مياه الشرب. والتقى المحافظ أهالي القرية واستمع إلى بعض الاحتياجات، حيث كلّف عضو المكتب التنفيذي علي جناورو لتشكيل لجنة محلية لمتابعة توزيع المازوت الزراعي، ومتابعة عمل معتمد الخبز وحركة النقل من القرية باتجاه المدينة، وتمّ تكليف مديريتي الموارد المائية والزراعة لتعميم تجربة البرك المائية التي تمّ تنفيذها بمواقع متفرقة من المحافظة لتشمل محور وادي شيخان بالتنسيق مع الأهالي في القرية. وشملت الجولة التفقدية قرية المريج للوقوف على احتياجات الأهالي وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات والمؤسّسات العامة الخدمية وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة.

وخلال حديثه مع الأهالي قال محافظ اللاذقية: أتينا لنسمع احتياجاتكم ونعمل على معالجتها تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد، وفي إطار التوجهات الحكومية لعودة جميع الأهالي إلى قراهم المحررة من الإرهاب، وأكد أنه بعد أن صان الجيش العربي السوري هذه الأرض ودحر الإرهاب منها فإن أهلها هم الأقدر على حماية بيوتهم والحفاظ عليها وإعادة بنائها وازدهارها. وأوضح أن المحافظة ستعمل لاستكمال ترميم المنازل المتضررة بالتنسيق مع المنظمات الدولية وتوفير مستلزمات تأهيل المدارس، وترميم وصيانة الطرقات وتعزيلها وتأهيل مناهل مياه مشتركة كحل مؤقت. واستجابة لمطالب الأهالي بمعالجة خزّان المياه في الغنيمية أوعز المحافظ بالمباشرة الفورية بأعمال الصيانة ونقل عمل مجلس بلدية سلمى بشكل مؤقت إلى الوحدة الزراعية في المريج لمتابعة احتياجات القرى التابعة للبلدية والتنسيق لتأمين خدمة النقل العام خلال أيام العطلة أو نقل خطوط سرافيس لأهالي المنطقة الراغبين بخدمتها، إضافة إلى تأمين المساعدات الإنسانية للأهالي بالتنسيق مع الشؤون الاجتماعية خلال وجود الأهالي في يوم العطلة.

وفي قرية دورين التقى المحافظ مع الأهالي لمتابعة متطلبات عودتهم إليها، وذلك في إطار متابعة تأمين عودة الأهالي للقرى المحررة في ريف اللاذقية الشمالي، حيث مكّنت الجولة من الاطلاع المباشر على واقع قرية دورين والاحتياجات الأساسية للأهالي لاستقرارهم من جديد في قراهم، وتمّ الاستماع إلى حجم الاحتياج والمطالب الأساسية للأهالي مع شرح عن واقع القرية وعدد سكانها وتوزعهم في المحافظة وخارجها. وكلّف المحافظ السالم مديرية الخدمات الفنية بالمباشرة في صيانة الطرق وتعزيلها وتنظيف جوانب الطرقات وترحيل مخلفات التنظيمات الإرهابية واعتداءاتهم، ومعالجة الانهيار الترابي للطريق عند مدخل القرية في مزرعة كفر عجوز. وطلب من مؤسّسة مياه الشرب وضع دراسة للاستفادة من مياه نبع دورين الدائم الجريان، ووضع خزان تجميعي وضخ المياه بالشبكة العامة لإرواء القرية والقرى المحيطة وتمكين الاستفادة منه، سواء بدعم عمليات الإطفاء بالتنسيق مع مديرية الزراعة أو لدعم وارد مياه الشرب. وأوعز إلى شركة الكهرباء بتمديد خطوط مؤقتة للإنارة بشكل إسعافي لحين إدخال تنفيذ شبكة متكاملة بالخطة، كما تمّ تكليف المجلس البلدي لإعداد جداول بأسماء المقيمين من أهالي القرية في المحافظة وخارجها والتنسيق مع مكتب الإغاثة، بما يمكّن من إدراج منازل القرية المتضررة في مشروعات ترميم المنازل التي تتمّ بالتعاون مع المنظمات الدولية وفق أولوية وجود هذه العائلات ورغبتها بالاستقرار في القرية، وتطرقت طلبات الأهالي أيضاً إلى موضوع النقل الجماعي، حيث لفت المحافظ السالم إلى إمكانية التنسيق مع شركة النقل الداخلي لوضع باص لخدمة أهالي هذه القرى مبدئياً خلال يوم عطلة الجمعة، مشيراً إلى أنه في حال وجود سرافيس لأحد أبناء المنطقة يرغب بتخديمها فإن المحافظة جاهزة لنقل الخط وتأمين مستلزماته من مادة المازوت. وخلال زيارة مدرسة القرية أشار الى أهمية تنسيق الجهود لترميمها وصيانتها مع إمكانية استئجار أي منزل في القرية ليكون مدرسة مع عودة السكان إليها.

كما جرى أيضاً تفقد قرية غمام والاستماع إلى أهالي القرية حول الواقع الخدمي والاحتياجات الأساسية، حيث عانى أهالي القرية قبل سنوات من اعتداءات الإرهابيين وتخريبهم للمرافق العامة والمنازل، وقد تمّ ترميم عدد من المنازل فيها خلال السنوات الماضية من قبل المحافظة وبدعم من لجنة الإغاثة وبالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث تعود الحياة تدريجياً بشكل طبيعي إلى القرية، وخلال الجولة تمّ الإيعاز إلى جميع المؤسسات الخدمية المعنية بإنجاز ومتابعة الاحتياجات التي جرى طرحها وعرضها خلال اللقاءات مع الأهالي.