فعاليات مهرجان القلعة والوادي تنطلق بألق جديد

حمص- آصف ابراهيم

تحت عنوان “احتفالية النصر” تنطلق اليوم السبت فعاليات مهرجان القلعة والوادي المتميزة بتنوعها وغناها لهذا العام، وتشمل نشاطات ثقافية فنية وسياحية ترفيهية ورياضية منوعة تمتد إلى العديد من قرى وبلدات وادي النضارة التابعة لمحافظة حمص، ويبدأ الافتتاح بحفل فني تحييه أوركسترا مديرية الثقافة بحمص ضمن قاعة قلعة الحصن الكبيرة، كما يشهد اليوم الاول افتتاح أسبوع الأفلام السورية الروسية على مسرح جامعة الحواش.

كذلك يقدم كورال الوادي عرضا كورالياً، وتحيي فرقة موزاييك الغنائية حفلاً فنياً في ساحة كنيسة بلدة المشتاية، بالإضافة لتنظيم جولة للدراجات النارية بين قرى الوادي وبلداته.

ويشهد يوم غد الأحد افتتاح معرض للكتاب، ومعرض للمنتوجات التراثية والريفية في جامعة الحواش ومركز ثقافي مرمريتا ودير مار جرجس ببلدة المشتاية، وحفلة للفنان حسن خلف وفرقته الموسيقية في ساحة الناصرة، إلى جانب ملتقى للشعر ومعرض للزهور يستضيفه المجمع التربوي بالحواش.

وتتضمن فعاليات يوم الخميس مهرجان للطيران الشراعي يشارك فيه طيارون من جنسيات عربية وأجنبية عديدة، وسباق ماراثون الوادي في الحواش، وتحيي الفنانة ميرنا ملوحي وفرقتها حفلة غنائية في مرمريتا، والفنانان محمد علي وتيم نجار حفلة طربية في ساحة الشهداء ببلدة عناز.

وتختتم بطولة المهرجان الأولى لكرة القدم يوم الخميس الذي يشهد أيضاً سباقاً للدراجات الهوائية وحفلة فنية للمطرب ريمون معماري، وعرض للبزق والكمان في مرمريتا.

وينظم نادي السيارات السوري سباق الدريفت يوم الجمعة الذي يشهد أيضاً عرضاً استعراضياً راقصاً بعنوان “حجار القلعة” لفرقة جلنار على مسرح جامعة الحواش، وفرقة فصحى الغنائية على مسرح مدرسة مرمريتا، بالإضافة لتكريم عدد من الفنانين والكتاب السوريين.

يختتم المهرجان بحفل فني تحييه الفنانة ليندا بيطار وفرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو عدنان فتح الله على مسرح بلدة الزويتينة.