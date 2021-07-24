فلاحو السويداء مرتاحون لتسعيرة العنب والتفاح

السويداء- رفعت الديك

لاقت الأسعار التي وضعتها اللجنة الزراعية لمحصولي التفاح والعنب ارتياحاً عند مزارعي محافظة السويداء الذين وجدوا أنها مناسبة لتكاليف الإنتاج وتراعي دخل المواطن.

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين خطار عماد دعا الفلاحين إلى الاهتمام بنوعية المنتج للمنافسة في الأسواق الخارجية، فالأسعار الموضوعة ملزمة لشركتي تصنيع العنب والسورية للتجارة والكميات التي تتسوقها قليلة مقارنة مع الإنتاج المطروح، وبالتالي يجب الاهتمام بعمليات التصدير الخارجي وهذا يتطلب تقديم منتج منافس.

الأسعار التي وضعتها اللجنة الزراعية في محافظة السويداء، الأسعار التأشيرية للعنب العصيري والتفاح، في اجتماعها الذي ترأسه محافظ السويداء ورئيس مكتب الفلاحين في فرع الحزب وعضو المكتب التنفيذي المختص وكافة المعنيين، راعت تكاليف الإنتاج كما حدّدتها مديرية الزراعة، حيث تم الاتفاق على تسعيرة العنب العصيري بـ600 ليرة سورية للكيلو الواحد، كما تم الاتفاق على سعر التفاح الأحمر الأول 1400 ليرة والثاني 1300 ليرة والثالث 900 ليرة. بينما تضمنت التسعيرة للتفاح الأصفر الأول 1300 ليرة والثاني 1200 ليرة والثالث 850 ليرة. أما التفاح الموشح فقد تمّ تسعيره بـ1200 ليرة للأول و1000 ليرة للثاني. فيما حدّدت مديرية الزراعة تكاليف الإنتاج، حيث وصلت تكلفة إنتاج كيلو العنب إلى 462 ليرة وكيلو التفاح 923 ليرة سورية.

وأكدت اللجنة أن التسعير أخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج ومصلحة الفلاحين والأسواق والمستهلك، بما يتناسب مع الجميع، والتشديد على التوازن لتحفيز المنتجين على متابعة عملهم والاستقرار في الأسواق بالقدر الممكن.