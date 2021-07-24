مخبز البعث بالقامشلي يزيد مخصصات الإنتاج

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

استمر العمال في مخبز البعث بالقامشلي بالعمل والإنتاج خلال أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بهدف تأمين مادة الخبز للمواطنين على مدار الساعة.

وبين مدير المخبز سطام المحمود أنه تم زيادة مخصصات الإنتاج اليومية من الخبز من 27 طنا لتصل إلى 35 طناً من الطحين خلال فترة العيد بهدف تأمين المادة بكميات كبيرة، مشيراً إلى أن العمل لم يتوقف خلال العطلة بالتزام الإداريين والعمال كافة، حتى عطلة الفرن الأسبوعية للصيانة والترميم تم إلغاؤها واستمر العمال بإنتاج الخبز. علماً أن المخبز الحكومي الوحيد بالقامشلي يؤمن الخبز للمدينة وريفها.