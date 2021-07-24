مستشار الأمن القومي العراقي لواشنطن: لا حاجة لأي قوة أجنبية على أراضينا

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أنه تم التأكيد للجانب الأميركي أن “لا حاجة للعراق بأي قوة قتالية أجنبية” على أراضيه.

وألمح إلى قرب انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وقال في بيان صحافي صادر عن مكتبه إن تاريخ 31 كانون الأول المُقبل “سيكون له طعم خاص”، من دون تقديم مزيد من الإيضاحات.

وترأس الأعرجي الوفد العراقي الفني، خلال اجتماع في واشنطن مع الوفد الأميركي، الذي تولى رئاسته وزير دفاع الولايات المتحدة، بشأن وجود القوات الأميركية في العراق.

يذكر أنه خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيره العراقي فؤاد حسين في واشنطن، أمس الجمعة، قال بلينكن إنه سيبحث مع الوفد العراقي “مكافحة داعش حتى نتمكن من إقرار الأمن والاستقرار، وهو مؤشر على العلاقة الوثيقة مع العراق”. فيما صرّح وزير الخارجية العراقي أن قوات بلاده الأمنية “لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات”.

وعلّق المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري على المفاوضات الجارية مع واشنطن بشأن الانسحاب بالقول: إنه “إذا لم يعلن العدو صراحة سحب قواته، ويتم التأكيد بعدها ميدانياً من خلال لجان برلمانية وطنية وأمنية كفوءة، ستواصل المقاومة تصعيد عملياتها على كل مواقعه حتى خروج آخر جندي”.

أما المتحدث باسم حركة النجباء فاعتبر أن تصريحات وزير خارجية بلاده “لا تمثّل وجهة نظر العراق القوي المقتدر ولا تصب في اتجاه تحقيق سيادته الكاملة وأمنه واستقراره”، واصفاً تصريحاته بالـ”إهانة للتضحيات والدماء الزكية”.

من جهته، قال الأمين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن تصريح وزير الخارجية العراقي عن الحاجة للقوات الأميركية “مؤسف”، مشيراً إلى أن “التصريح مرفوض ولا يعكس حقيقة القدرات التي وصلت اليها القوات العراقية”. كما لفت إلى أن “الوجود الأميركي لا علاقة له بمصلحة العراق وإنما مرتبط بمصلحة الكيان الاسرائيلي”.

وكانت الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية شدّدت، أمس الجمعة، على “شروط المقاومة بعدم السماح لوجود أي جندي أجنبي على الأرض العراقية”. ولفتت إلى أن “المدربين الأميركيين وقوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعاً وبالتجربة في العراق”، مضيفةً أن “انسحاب القوات المحتلة لكي يكون حقيقياً يجب أن يكون كاملاً من كل الأراضي العراقية”.

وتضم “الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية” عدة فصائل، منها “كتائب حزب الله العراقي” و”عصائب أهل الحق” و”كتائب سيد الشهداء” و”حركة النجباء”، وتبنّت سابقاً هجمات ضد أهداف عسكرية أميركية في البلاد.

ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في وقتٍ سابق، عن مسؤولين أميركيين وعراقيين قولهم إن واشنطن والعراق يعتزمان إصدار بيان يدعو القوات الأميركية إلى مغادرة العراق بحلول نهاية العام الحالي، لكنهما سيؤكدان مجدداً أن الوجود العسكري الأميركي لا يزال مطلوباً بعد ذلك لمساعدة القوات العراقية على مواجهة تنظيم “داعش”.