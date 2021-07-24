هجرة جماعية في الدوري الكروي الممتاز.. والوحدة وحطين أكبر الخاسرين

البعث – ناصر النجار

أقل من شهر على انطلاق الدوري الكروي الممتاز وما زالت الأندية تستعد للانطلاقة، والتحضيرات متفاوتة بين ناد وآخر، فهناك أندية بدأت استعداداتها قبل شهر وأندية مازالت تغط بنوم عميق.

لكن الملاحظ أن الدوري للموسم القادم سيكون فقيراً بسبب هجرة أكثر من عشرين لاعباً من أفضل لاعبي الدوري المحلي إلى الدوريات العربية.

الوحدة كان أكبر الخاسرين من صفقات الدوري فغادره إلى الدوريات العربية كل من أسامة أومري ومؤيد العجان ويوسف محمد وحميد ميدو ومحمد الحلاق، وإلى الفتوة عدي جفال، وإلى الجيش مازن العيس، وإلى الاتحاد عبد الهادي شلحة وطارق هنداوي، والحارس محمد داوود إلى النواعير؛ كما أنهى النادي عقد أيمن عكيل ومحمد زينو، ولم تأت العقود الواردة بالمقابل لتماثل المغادرين لجهة الخبرة والمكانة، فتعاقد النادي مع يوسف قلفا وحسين شعيب من حطين، ومع خالد مبيض من الطليعة، ومع حسام الدين العمر ورأفت مهتدي وإبراهيم سواس وجميعهم من لاعبي الخبرة لكنهم من كبار السن والمخضرمين.

الصورة ذاتها نجدها في نادي الاتحاد عندما تعاقد مع اللاعبين المخضرمين وتخلى عن زهرة لاعبيه المميزين، وقد ناقضت الإدارة أقوالها بأنها ستسعى للحفاظ على أبناء النادي وستستعيد لاعبيها من الأندية الأخرى، ولكن ما وجدناه أنها فرطت بأفضل لاعبيها إلى الأندية الأخرى، فغادر أحمد الأحمد وزكريا حنان إلى الجيش، وإبراهيم الزين وطالب عبد الواحد إلى الكرامة، وحسام الدين العمر ورأفت مهتدي وإبراهيم سواس إلى الوحدة، وغادر برهان صهيوني إلى الوثبة وشاهر شاهين إلى محمّدان الهندي.

أيضاً، كانت العقود الجديدة غير ملبية، فتعاقد مع محمود آمنة القادم من الهند، وحازم محيميد والحارس فادي مرعي من الوثبة، وقد تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين بسنوات، والمخضرم أحمد كلاسي والحارس زكريا دهنة من الساحل، وطارق هنداوي وعبد الهادي شلحة من الوحدة، وشاهر كاخي من الكرامة، وحسن بوظان من الطليعة.

حطين خسر أغلب لاعبيه بعد أن تخلى كل الداعمين عنه، وبات وحده في الميدان بلا مال أو استثمار، وغادر الفريق كل من يوسف قلفا وحسين شعيب إلى الوحدة، وأنس بوطة ووائل الرفاعي إلى الوثبة، وأحمد الشمالي وعبد الملك عنيزان والحارس شاهر الشاكر إلى الكرامة، كما غادر أحمد الأشقر إلى الحد البحريني.

حال بقية الفريق على الشاكلة نفسها من الضعف والتواضع في الإمكانيات والتحضير والتعاقد باستثناء فرق تشرين والجيش والكرامة والوثبة.

كثير من المراقبين أكدوا أن الدوري الكروي القادم سيكون أكثر ضعفاً من الموسم السابق، بسبب ضعف الموارد المالية وتخلي الداعمين عن العديد من الأندية بسبب الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى هجرة أبرز نجوم الدوري إلى الخارج، ومنهم علاء الدين دالي وورد السلامة ومحمد مرمور وماهر دعبول وثائر كروما (تشرين)، ومرديك مردكيان وأحمد الأشقر (حطين)، ومحمود البحر (جبلة)، وأسامة أومري ومؤيد عجان ويوسف محمد وحميد ميدو ومحمد الحلاق (الوحدة)، وعبد الله الجنيات (الكرامة).

والقائمة قابلة إلى الازدياد ما دامت حركة التنقلات سارية المفعول.