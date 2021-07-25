الصين: يجب تعليم واشنطن كيفية التعامل مع الدول الأخرى على قدم المساواة

أكدت الصين رفضها السلوك الأمريكي القائم على التفوق على الدول الأخرى مشددة على وجوب تعليم واشنطن التعامل مع غيرها على قدم المساواة.

ونقلت وكالة شينخوا عن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قوله خلال الحوار الاستراتيجي بين الصين وباكستان مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي: “إذا لم تكن الولايات المتحدة تعلمت كيفية التعامل مع الدول الأخرى على قدم المساواة فإن الصين ملزمة مع المجتمع الدولي بمساعدتها على استيعاب هذا الدرس”.

ورداً على قول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قبل زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان إلى الصين بأن الولايات المتحدة ستتعامل مع الصين من موقف قوة قال وانغ: “إن الولايات المتحدة دائماً ما تستخدم قوتها للضغط على الدول الأخرى وتعتقد أنها متفوقة، ولكن لا توجد مطلقاً دولة متفوقة على الدول الأخرى في العالم، ولن تقبل الصين بهذا من أي دولة”.

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني إن أي عقوبات أجنبية تسلطية ستواجه بإجراءات مضادة قاسية معرباً عن الدعم القوي لقرار وزارة الخارجية الصينية بفرض عقوبات على ستة أفراد وكيان واحد من الولايات المتحدة.

وأوضح المتحدث أنهم يلحقون الضرر بالمصالح الوطنية الصينية من خلال اختلاق قصص ونشر شائعات حول قضايا متعلقة بهونغ كونغ ويجب محاسبتهم ومعاقبتهم وفقاً لقانون مناهضة العقوبات الأجنبية الصيني مشدداً على أن بكين لم تقم أبداً بالتنمر أو القمع أو القهر ضد شعب أي دولة أخرى ولن تسمح مطلقاً بأن تتعرض لمثل هذه الأمور.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت الجمعة عن فرض عقوبات على سبعة أفراد وكيانات في الولايات المتحدة على أساس المعاملة بالمثل.