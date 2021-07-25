طرطوس تحتضن احتفالاً بعيد الأسطول البحري الروسي

بمشاركة سفن من القوة البحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط، وسفن من البحرية السورية، أقامت قيادة القوات الروسية العاملة في سورية احتفالاً رسمياً على شاطئ مدينة طرطوس، بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي.

وتضمن الاحتفال عرضاً بحرياً يحاكي الأعمال القتالية الحقيقية، شاركت فيه من جانب القوات البحرية الروسية: 9 سفن حربية حديثة، وقوارب وسفن دعم، وبعض الغواصات التابعة للأسطول البحري الروسي، و13 طائرة تابعة للقوات الجوية والطيران البحري الروسي، ومن جانب البحرية السورية شارك زورقان صاروخيان.

واشتمل العرض على سفن روسية حربية حديثة: الغواصة التي تعمل بالديزل والكهرباء لمشروع 636.3 ستاري أوسكول، والفرقاطة الأدميرال ماكاروف، وسفينة الصواريخ الصغيرة إنغوشيا، وكاسحة الألغام البحرية كوفروفيتس، والسفينة القاتلة KIL-158.

كما أقيم مهرجان رياضي عسكري في المياه، استعرض من خلاله البحارة الروس حلقات إنزال من قبل مشاة البحرية، وبدعم ناري من قوارب “رابتور” وحوامات هجومية.

وفي نهاية الاحتفال نفذت المقاتلات والحوامات الروسية عرضاً جوياً، وهي تحمل الأعلام السورية والروسية.

حضر الاحتفال العماد علي عبد الله أيوب نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وعدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ومحافظا اللاذقية وطرطوس وجمهور غفير من محافظة طرطوس، ومن الجانب الروسي قادة وكبار ضباط القوات الروسية العاملة في سورية والسفير الروسي بدمشق.