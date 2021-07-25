عرض عسكري للأسطول البحري الروسي بمناسبة ذكرى تأسيسه الـ 325

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدرة البحرية الروسية على توجيه ضربة عسكرية لأي عدو، مشيراً إلى امتلاكها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا.

وقال بوتين، اليوم الأحد، بمناسبة عيد البحرية الروسية: أحدث الأنظمة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تم تجهيز البحرية الروسية بها ما زالت لا مثيل لها في العالم ويتم تطويرها باستمرار، وأضاف: روسيا تعمل باستمرار وبنجاح على تطوير أنواع جديدة من الأسلحة. وتابع: البحرية الروسية لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن روسيا وهي قادرة على إيجاد وتوجيه ضربة عسكرية لأي عدو.

هذا وأقيم، بحضور الرئيس الروسي، عرض للقوات البحرية الروسية في بمدينة بطرسبورغ بمناسبة الذكرى 325 لتأسيس الأسطول البحري الروسي، بمشاركة 54 سفينة حربية، بينها ثلاث فرقاطات من الهند وإيران وباكستان، و48 طائرة وأكثر من 4 آلاف عسكري.

وسيشمل العرض العسكري قسمين، في نهر النيفا، وفي مدينة كرونشتاد.

وإلى جانب العرض العسكري الذي ستشارك فيه سفن مزودة بالصواريخ، وكاسحات الألغام، وقوارب الحدود، والقوارب المضادة للتخريب، وغواصات، وفرقاطات، سيتم تنظيم عرض جوي تشارك فيه طائرات نقل عسكرية، وطائرات مضادة للغواصات من طراز “Il-38N”، وطائرات من طراز “Tu-142M3″، ومقاتلات “Su-27″، و”Su-30″، و”Su-33″ و”MiG-29”.