لودي هزيم.. سفيرة التحكيم السوري في اولمبياد طوكيو

صحيح أن بطلتنا في كرة الطاولة هند ظاظا ودّعت المشاركة في اولمبياد طوكيو 2020، إلا أن طاولتنا لم تغب عن المنافسات، حيث تقود حكمتنا الدولية لودي هزيم مباريات الاولمبياد بكل جدارة.

سفيرة الطاولة السورية هزيم، في اتصال معها، أشارت لـ “البعث” إلى أنها حتى الآن قادت خمس مباريات توزعت بين فردي السيدات والزوجي المختلط وفردي الرجال ما بين حكم رئيسي وحكم مساعد، مؤكدة أن هذا التواجد شرف كبير لتمثيل الرياضة السورية، وبالتحديد كرة الطاولة في أكبر محفل عالمي.

وأوضحت هزيم أن مشاركتها جاءت عبر الاتحاد الدولي للعبة الذي قام بإرسال الدعوات للاتحادات الوطنية لترشيح حكم من الذين يحملون الشارة الزرقاء، فتم ترشيحها من قبل اتحاد كرة الطاولة السابق لأن الاولمبياد كان مقرراً له أن يقام العام الماضي، مضيفة: تمت دعوتي للمشاركة بعدما حققت المطلوب مني في كافة المشاركات الدولية التي أقامها الاتحاد الدولي في عدد من بطولات العالم، ومنها كأس العالم لتحدي القارات للأشبال والشبلات، وبطولة مصر الدولية بشرم الشيخ للتحدي للأشبال، وجميع هذه المشاركات هي ضمن اللوائح الخاصة بالاتحاد الدولي للعبة لأي حكم لكي يتم اختياره للتحكيم في الاولمبياد، وهنا لابد من الإشارة إلى أنني لم أكلّف الاتحاد الرياضي أي مبلغ مالي كون الاتحاد الدولي هو الذي دفع تكاليف الإقامة وبطاقة الطيران.

وختمت هزيم قائلة: رغم كل الأحاديث والأخبار، فقد فوجئ المشاركون في الاولمبياد، ومنهم أعضاء الاتحاد الدولي، بأن الرياضة السورية مستمرة بأنشطتها، وبطولاتها، ومشاركتها الخارجية، وهو ما أكدته مشاركة بطلتنا هند ظاظا رغم خروجها المبكر، كما أن المشاركة بحد ذاتها هي تحد للعالم بأن سورية مازالت الحياة الرياضية تنبض فيها، وتستطيع المشاركة بكافة المحافل الدولية، وعلى كافة الأصعدة، والأهم هو رفع علم الوطن بأكبر محفل عالمي.

عماد درويش