محافظ حلب يبحث مع السفير الباكستاني سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية

حلب – معن الغادري

بحث محافظ حلب حسين دياب مع سفير جمهورية الباكستان الإسلامية بدمشق “سعيد محمد خان” سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والثقافية وبما يخدم مصلحة البلدين، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين والبلدين الصديقين وأهمية تعزيز التعاون في المحالات كافة .

وقدم دياب خلال استقباله السفير الباكستاني والوفد المرافق شرحاً وافياً عن واقع مدينة حلب وما تعرضت له من تخريب ممنهج استهدف البنى التحتية والأوابد الأثرية والمنشآت الصناعية وغيرها، مؤكداً على دور أهالي حلب والجهات الحكومية في إعادة إعمار وبناء ما دمره الإرهاب.

من جانبه أشار السفير الباكستاني إلى العلاقات التاريخية المتجذرة بين البلدين الصديقين، وعبر عن سعادته لزيارة حلب التي استطاعت أن تستعيد عافيتها ومكانتها التاريخية والاقتصادية بجهود مشتركة بين الأهالي والجهات الحكومية، منوهاً بالأعمال التي تشهدها المدينة لإعادة الإعمار والحفاظ على التراث.