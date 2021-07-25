مخيمات الشبيبة تنطلق في حماة بطابع إنتاجي

حماة – حسان المحمد

انطلقت اليوم فعاليات المخيمات الشبيبية التربوية التطوعية بحماة لصيف ٢٠٢١، والتي تأتي ضمن خطة منظمة اتحاد شبيبة الثورة وبرنامجها التنفيذي لعام ٢٠٢١.

وتحمل المخيمات طابعاً انتاجياً تطوعياً، وتشمل ورشات حوارية، وتنمية للمواهب والمهارات الشبابية، ودورات تثقيفية وصحية وإسعافات أولية ودفاع مدني وأنشطة رياضية، إضافة إلى أنشطة فنية من رسم وأعمال يدوية وغناء ومسرح وعزف.

وأشار الرفيق شادي سعادة أمين فرع الشبيبة بحماة الى ان مخيمات هذا العام ذات طابع انتاجي تهدف الى تحقيق عناوين ثلاثة: اكتساب مهارات الحياة وتعزيز الحالة الاجتماعية وتفعيل الجانب التطوعي، وقد تم افتتاح سبعة مخيمات في مجال فرع الشبيبة بحماة.

نور بزنكو مدربة ومشرفة تربوية أكدت أهمية دور المدربين التربويين الداعم للشباب بهدف توجيههم وصقل مواهبهم والاطلاع على إبداعاتهم إضافة لإتاحة الفرصة للرفاق الشباب لهم لممارسة المنظومة التنظيمية والأنشطة المتنوعة ومحطات ثقافية ومحاضرات ولقاءات وتعزيزها من خلال تعميق ثقافة العمل التشاركي التطوعي وبما يخدم الوطن ويعزز إنتماءهم ودورهم الحقيقي الفاعل ضمن مشروع بناء المستقبل.