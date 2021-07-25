“مشروع الزراعات الأسرية” يغطّي ٢٠٥ قرى إنتاجية باللاذقية

اللاذقية – مروان حويجة

غطّى مشروع الزراعات الأسرية في محافظة اللاذقية أكثر من ٢٠٥ قرى في مختلف مناطق المحافظة منذ انطلاقة المشروع الذي يسهم في توفير مصادر دخل و سبل عيش لآلاف من الأسر الريفية التي استفادت من المنح الإنتاجية للمشروع على مدى ثلاث مراحل متتابعة من تقديم المنح الإنتاجية التي شكّلت نواة حقيقية لمصادر عيش ودخل للأسر الريفية عبر تشجيع الزراعات الأسرية عبر مساهمة هذه المنح الإنتاجية في التأسيس لمشروع و مصدر دخل لتحسين المستوى المعيشي .

و ذكرت المهندسة رباب وردة رئيسة دائرة تنمية المرأة الريفية في مديرية زراعة اللاذقية أن مشروع الزراعات الأسرية برامج الدعم الحكومي على أربع مراحل بمجموع قدره /10580/ منحة إنتاجية تتضمن المنحة ثمانية أصناف بذار : خضار صيفية وشتويه بندورة ـ خيار-باذنجان – كوسا – فول- بازلاء -سلق – فجل) مع شبكة ري بالتنقيط لمساحه من الأرض تتراوح مابين 300 – 500 م2 و موزّعة على مناطق المحافظة كالآتي : منطقة جبلة شملت 56 قرية من خلال 2722 منحة إنتاجية ، القرداحة 49 قرية من خلال 2613 منحة إنتاجية ، منطقة اللاذقية 34 قرية و تم توزيع 2625 منحة إنتاجية و الحفة 66 قرية و 2620 منحة إنتاجية أي أن المجموع الكلي للقرى المستفيدة في محافظة اللاذقية بلع ٢٠٥ قرية بمجموع كلي للمنح الإنتاجية الموزعة قدره 10580 .

وأشارت وردة ل ” البعث ” إلى أثر المشروع بالاكتفاء الذاتي و له أثر بشكل إيجابي في تأمين الخضار الأساسية وبشكل يومي دون الخروج من حدود المنزل و يوفّر هامش ربح و عائديه اقتصادية من الفائض عن احتياجاتها الغذائية سواء بالبيع المباشر أو بالتصنيع المنزلي و له دور هام في تشجيع العائدين إلى قراهم المحررة وتوطينهم بها كما يخلق فرص عمل للمرأة والأسر الريفية في قراهم إضافة إلى مساعدة الأسر الريفية في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي الأساسية زراعة بعض أنواع النباتات الطبية والعطرية في الحدائق المنزلية كالزعتر وإكليل الجبل و الميرمية والتي تعتبر استخداماتها واقية من الإصابة بالكثير من الفيروسات .

و نظرا للأهمية الكبيرة للمشروع بينت وردة أن وزارة الزراعة تضع هذا المشروع التنموي المتكامل في أولوياتها المطروحة لدعم التنمية الريفية في محافظة اللاذقية وقد تمّ دعم التوسع بهذا المشروع وصولا إلى افتتاح منافذ ومراكز تسويقية لتصريف المنتجات في مراكز المناطق والمدن انطلاقا من الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لدعم المشروع تنمويا إنتاجيا بما يسهم في فتح مسارات واسعة للتنمية المحلية المستدامة في إطار تشاركي ملموس وواضح مع المؤسسات الأهلية والتنموية و بيّنت وردة أن مشاريع دائرة تنمية المرأة الريفية متعددة و متنوعة حيث تعمل دائرة تنمية المرأة الريفية على بناء القدرات وتقديم الدعم المالي عن طريق برامج التدريب والمنح الإنتاجية والقروض المتناهية في الصغر بإشراف كادر تنمية المرأة الريفية. كما تعمل دائرة تنمية المرأة الريفية على تمكين المرأة والحد من الفقر وفق المحاور التالية : برنامج تنمية المرأة الريفية – مشروع تمكين المرأة والحد من الفقر (بناء قدرات – قروض) و أيضاً المنح الإنتاجية لمعيلات الأسر و المحررات بريف اللاذقية الشمالي و أيضاً المنح الإنتاجية لجرحى الحرب و هناك مشروع الزراعة الأسرية و المنح الإنتاجية ( المساعدات العاجلة بالتعاون مع المنظمات الدولية) ،لافتة الى تنفيذ و تنظيم المعارض للترويج لمنتجات المرأة الريفية و المشاركة في هذه المعارض و افتتاح مراكز بيع دائمة لتسويق منتجات المرأة الريفية في المناطق الأربعة. وحدات تصنيع مدعومة حكومياً في المناطق ( اللاذقية – جبلة – القرداحة و التوسع المستمر في المراكز و المنافذ و وحدات التصنيع.