ملامح انتعاش جديدة في قطاع الاستثمار السياحي

دمشق – عبد الرحمن جاويش

تسعى وزارة السياحة لإعادة تنشيط قطاع الاستثمار السياحي في دمشق من خلال خطة موسعة تشمل تأهيل عدد من المنشآت السياحية والفندقية، وإعادة انتعاش القطاع الاستثماري السياحي، والتنفيذ الفوري بإعادة التأهيل والإعمار.

وأوضح مدير سياحة دمشق المهندس بسام مارديني لـ”البعث” أن الوزارة بصدد تنفيذ خططها المتضمنة عمليات منح الاستمارات، وتبسيط الإجراءات اللازمة وفق رؤيتها المستقبلية التي تسهم في اختصار مدة الإنجاز، ودراسة احتياجات دمشق من المنشآت وفق الطبيعة والجغرافيا، وهناك خطة لتفعيل قطاع الاستثمار السياحي بهدف التدخل الإيجابي في تنشيط السياحة الداخلية، ورفد الاقتصاد الوطني، فقد منحت الوزارة المديرية 49 استمارة تأهيل سياحي من سويات مختلفة بقيمة استثمارية: ثلاثة عشر ملياراً و755 مليون ليرة سورية، وبطاقة استيعابية: 4086 كرسي إطعام، و311 سريراً فندقياً منحتها الوزارة خلال النصف الأول من العام الحالي، كما تم منح رخصة توظيف سياحية، تأهيل فني أولي لمركز تدريب سياحي خاص باختصاص علوم سياحية في محافظة دمشق، بطاقة استيعابية: 110 طلاب (طالب وطالبة)، يضم المركز 7 قاعات تدريسية وهي: قاعة مطالعة، قاعتا حاسوب، كافيتريا، صالة، مطعم تدريبي، ومكاتب، كما طرحت الوزارة موقع مشروع المجمع السياحي رقم 1 في منطقة دمر الشام الجديدة بمحافظة دمشق العائد بملكيته للتجمع التعاوني السكني للنقابات المهنية بهدف إشادة مجمع سياحي متكامل يتألف من فندق، وشقق فندقية بسويات ثلاث وأربع نجوم، ومطاعم، وكافيتريات، ومركز رجال أعمال، ومركز تجاري مع ناد رياضي، وصالات رياضية وترفيهية وألعاب الكترونية وألعاب أطفال، وسينما، منطقة معارض خارجية، وحدائق، ومسطحات خضراء، بالإضافة إلى فعاليات ترفيهية ورياضية وثقافية متممة على مساحة 97000م2، بصيغة التعاقد (بوت)، والتنفيذ 59 شهراً من تاريخ تسليم الموقع، ومدة استثماره 45 سنة، وأيضاً منحت مديرية سياحة دمشق رخصة إشادة سياحية معدلة للملكية لمجمع سياحي تجاري من الدرجة الممتازة (4 نجوم) على العقار 1399، المقسم 21 من منطقة ساروجة العقارية بمحافظة دمشق بمساحة 1056م2.