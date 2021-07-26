الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع عربياً في عام الجائحة

قالت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان): إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خالفت التوقعات، وارتفعت 2.5%، لتبلغ 40.5 مليار دولار عام 2020، وقالت المؤسسة في بيان صحافي بخصوص إصدار التقرير السنوي لمناخ الاستثمار في الدول العربية: إن هذه الاستثمارات مثّلت 6.1% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و4% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 999 مليار دولار خلال السنة نفسها، وأشارت إلى استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة للدول العربية، وقال المدير العام للمؤسسة عبد الله الصبيح: “تأثر مناخ الاستثمار في الدول العربية في المجمل بشكل سلبي جراء ما شهدته المنطقة من أحداث وتطورات، مع الأخذ في الاعتبار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات المصاحبة له التي تم رصدها من خلال عدد من المؤشرات المركبة الصادرة عن الجهات الدولية المتخصصة في تقييم مختلف مكونات مناخ الاستثمار، وبيئة الأعمال، ومستويات المخاطر المرتبطة بها”، وأضاف: “شهد وضع الدول العربية في المؤشر العام لبيئة أداء الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والذي يقيس الأداء ما بين حزيران 2019 وحزيران 2020 تحسناً بمقدار 4 مراكز بفضل قيام الدول العربية بتسريع وتيرة الإصلاحات، بإجمالي 55 إصلاحاً، بزيادة 6 إصلاحات عن عام 2019، رغم أن متوسط الترتيب ظل دون المتوسط العالمي”.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي فقد حلّت أمريكا الشمالية في مقدمة أهم المستثمرين في المنطقة من حيث التكلفة بقيادة الولايات المتحدة التي ساهمت بـ 22.4% من مجمل الاستثمارات، وقال البيان: إن قطاعات خدمات الأعمال والبرمجيات والخدمات المالية حلّت في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من هذه الاستثمارات بحصة بلغت 50% من عدد المشاريع، فيما حلّت قطاعات المواد الكيميائية والفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة في المراكز الثلاثة الأولى على التوالي من حيث التكلفة الاستثمارية بحصة بلغ مجموعها 55% من الإجمالي، وكشف التقرير أيضاً عن تراجع مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 42% خلال الفترة نفسها.