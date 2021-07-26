بدء عروض “تواصل” اليوم على خشبة مسرح الحمراء

تبدأ مساء اليوم الاثنين على خشبة مسرح الحمراء عروض العرض المسرحي الراقص “تواصل” لفرقة ميرال للمسرح الراقص، إنتاج مديرية المسارح والموسيقى، فكرة وإخراج جمال تركماني الذي أشار في تصريح لـ “البعث” إلى أنه صاغ شكلاً فنياً لطيفاً معبّراً عن الفكرة الأساسية للعرض من خلال مجموعة لوحات راقصة تناول فيها حالات فقدت قدرتها على التواصل مع الآخرين رغم كثرة المحيطين بها، وهي حالة بات كثيرون يشعرون بها في عصرنا الحالي مع قدرة البعض في الوقت ذاته على التواصل مع أرواح غائبة عنها جسدياً، ليؤكد تركماني أننا في بعض الأحيان وإن عجزنا عن التواصل مع المحيطين بنا إلا أننا قد ننجح في تواصلنا مع أناس لم يعودوا في حياتنا، مبيناً أنه كمخرج استعان للتعبير عن فكرته إلى جانب الرقص الحديث والمعاصر بالشاشة والغرافيك وبعض الخدع البصرية بحيث يشعر المتابع للعرض وكأنه يحضر فيلماً سينمائياً حياً.

يُذكر أن فرقة “ميرال” أسّسها الراقص محمد طرابلسي منذ أربع سنوات واستطاع من خلال هذه الفرقة وبالتعاون مع جمال تركماني تقديم عدة أعمال، منها: حكاية الرسالة، الأيقونة السورية وطن، حساسية عالية، أجزاء، وتواصل، وحالياً يحضران لعمل جديد بعنوان “حلم ليلة الميلاد”.

أمينة عباس