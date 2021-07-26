خطوات تنظيف البشرة للرجال

يجب الحرص على تنظيف بشرة الرجال بالشكل السليم منعاً لتعرضها للمشكلات كظهور الحبوب والبثور وجفاف البشرة، حيث تعتبر أكثر قسوة من بشرة النساء ولهذا عند الاعتناء بها يجب الحرص على اختيار المنتجات التي تناسب بشرتهم وتنظيفها بالشكل السليم. وفيما يلي أبرز الخطوات لتنظيف بشرة الرجال.

* تنظيف البشرة: من المهم أن يقوم الرجال بتنظيف بشرتهم بشكل سليم لأنها أكثر دهنية مقارنة ببشرة النساء وهذا يكون بسبب زيادة الغدد الدهنية ولهذا يجب الحرص على تنظيفها والاهتمام بها.

*غسل الوجه: عليك بالحرص على غسل وجهك مرتين يومياً في الصباح والمساء باستخدام منظف أو غسول للبشرة خاص بالرجال حيث أن المبالغة في تنظيف البشرة قد يجعلها عرضة للجفاف.

*تقشير البشرة: من المهم تقشير البشرة للتخلص من خلايا الجلد الميتة المتراكمة عليها، وعلى الرجال استخدام مقشر جيد مخصص للرجال من مرة إلى مرتين أسبوعياً من خلال تدليك البشرة به بحركات دائرية برفق لبضع دقائق وبعدها يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

*ترطيب البشرة: استخدام المرطب بشكل يومي من الضروريات لحماية البشرة من الجفاف، ويمكنك اختيار مرطب يومي للبشرة بعامل حماية من الشمس ما يساعد على تهدئة البشرة وتغذيتها وحمايتها من بعض المشكلات التي من الممكن أن تتعرض إليها من جفاف وحروق الشمس والخشونة.

*الحلاقة السليمة: عادة استخدام ماكينات حلاقة غير جيدة يتسبب في حدوث البثور والنتوءات ونمو الشعر تحت الجلد، ولهذا من المهم استخدام الماكينات التي تحتوي على شفرة منفردة أو مزدوجة، والابتعاد عن الماكينات المتعددة الشفرات، ومن المهم أيضاً جعل البشرة مبللة قبل الحلاقة حتى لا تتسبب في الجروح.

*تجنب المنتجات العطرية: استخدام منتجات العناية بالبشرة للرجال التي تحتوي على عطور قد تتسبب في التهاب البشرة وتعرضها للتهيج والجفاف، ولهذا من المهم اختيار المنتجات مثل الغسول أو المقشر أو المرطب من مكونات طبيعية لحماية البشرة.