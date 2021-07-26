روسيا تعتزم إقامة منطقة تجارة حرّة في جزر الكوريل

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوتين، اليوم الاثنين، عزمَ روسيا إقامةَ منطقة اقتصادية حرّة في جزر الكوريل، فيما أكد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي فلاديمير جاباروف، أن الجزر أرض روسية وموسكو تعتبر هذه المسألة محسومة.

وقال جاباروف في تصريح لوكالة تاس تعليقاً على احتجاج اليابان على زيارة ميشوستين إلى جزيرة إيتوروب في جزر الكوريل اليوم: “نحن لا نحتاج إلى إذن أو إشعار من دولة أخرى لزيارة أراضينا”، وأضاف: “أعتقد أن على الحكومة اليابانية أن تتصرّف بهدوء أكثر في هذا الشأن، كما يجب أن تدرك أن روسيا تعتبر الأمر بالنسبة لهذه الجزر قضية مغلقة ومحسومة”.

وأشار جاباروف إلى أن موسكو دعت اليابان مراراً إلى التعاون الاقتصادي في الجزر لما فيه منفعة البلدين، وذلك أفضل بكثير من جعل الجزر جزءاً من اليابان، حيث يمكن أن تظهر القواعد الأميركية على أراضيها في اليوم التالي، وهو الأمر الذي لا يخفيه اليابانيون.. إنهم تحت المظلة الأميركية وسوف يتم تسليم هذه الجزر لبناء القواعد الأميركية عليها، وهذا الأمر ليس قابلاً للنقاش أبداً بالنسبة لروسيا”.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية استدعت في وقت سابق سفير روسيا لديها ميخائيل غالوزين احتجاجاً على زيارة ميشوستين للجزر، وقال غالوزين للصحفيين لاحقاً: “في ضوء موقف روسيا المبدئي من هذه القضية فإننا لا نقبل بالاحتجاج الياباني”.

ولا تزال قضية توقيع معاهدة السلام بين روسيا واليابان عالقة منذ 70 عاماً حيث تشترط موسكو اعتراف طوكيو بنتائج الحرب العالمية الثانية ما يعني الاعتراف بسيادة روسيا على الجزر الأربع قبل أي حديث عنها.

من جهتها، استدعت وزارة الخارجية الروسية السفير الياباني لدى موسكو اليوم، للاحتجاج على مطالبات اليابان الإقليمية من روسيا، وفق ما جاء في بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني.

وأشار البيان إلى أن إيغور مورغولوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أعرب للسفير الياباني لدى موسكو، تويوهيسا كوزوكي، عن احتجاج روسيا الشديد “بسبب الخطوات غير الودية التي اتخذتها طوكيو الرسمية في الأيام الأخيرة على خلفية مطالبات اليابان الإقليمية من بلادنا”. وتابع البيان: “نحث بقوة شركاءنا اليابانيين على عدم الانزلاق إلى المسار الهدام في العلاقات الثنائية، والعودة إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين زعيمي البلدين حول الوصول بالروابط الروسية اليابانية إلى مستوى جديد نوعياً، عبر التطوير الشامل للتعاون التجاري الاقتصادي، وبناء الثقة في المجال الأمني، وتقارب المواقف في الشؤون الدولية”.

وكان تاكيو موري، نائب وزير الخارجية الياباني، أعرب للجانب الروسي عن احتجاج طوكيو على زيارة ميشوستين إلى جزيرة إيتوروب.

وفي وقت سابق اليوم ذكرت وكالة “كيودو” الإخبارية اليابانية أن السفير الروسي لدى طوكيو، وصف احتجاج اليابان على زيارة رئيس الوزراء الروسي إلى جزيرة إيتوروب بأنه “غير مقبول”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الروسي عزمَ روسيا إقامةَ منطقة اقتصادية حرّة في جزر الكوريل.

وجاء إعلان رئيس الوزراء الروسي خلال زيارته جزر الكوريل، وخلال زيارته إيتوروب، التي تُعدّ أكبر جزر الأرخبيل، وتقع في أقصى الشمال. واقترح ميشوتين “إعفاء الجزر من الرسوم الجمركية وخفض ضرائب الشركات”. وقال: إنّ “هذه الحزمة من التدابير غير مسبوقة”، متابعاً “قد ننظر أيضاً في إعفاء من يعملون ويستثمرون هنا من الموجبات الضريبية”. كما أوضح أن “التدابير ستشمل الأنشطة الأساسية في الجزيرة مع بعض الاستثناءات، على غرار إنتاج الكحول”.

وبيّن ميشوتين أن “النظام الخاص يُساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الجزيرة”، مشيراً إلى أنه سوف يعرض هذه المقترحات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم اتّخاذ القرار الملائم”.

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحافي، إنّ رئيس حكومة روسيا “يزور المناطق الروسية وفق ما يراه ملائماً”. وتابع “هناك إرادة سياسية لدى روسيا من أجل إقامة علاقات جيّدة باليابان. نحن نُقدّر كثيراً التنسيق الاقتصادي بيننا”.