عون يكلّف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة

انتهت الاستشارات النيابية المُلزمة التي أجراها رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، في قصر بعبدا، إلى تكليف الرئيس نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت ​رئاسة الجمهورية:​ إن ​الرئيس عون​ استدعى ​ ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتاً مقابل صوت واحد لـ ​نواف سلام​، و42 صوتاً لم يسمّوا أحداً، وغياب 3 نواب.

يذكر أن ميقاتي ترأس الحكومة اللبنانية في السابق مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

وقبل أن يصدر التكليف رسمياً، كان ميقاتي قد بدأ مشاورات التأليف، مستنداً إلى دعم دولي وعربي ومحلي واضح، من دون أن يعني ذلك سهولة تأليف الحكومة.

ويأتي تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن دعا عون اليوم الاثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة، التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 آب من العام الماضي.