ملتقى الفن التشكيلي في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

تحية للفنان التشكيلي الجولاني عايش طحيمر وتعريفاً بإبداعه الفني، بدأ اليوم ملتقى الفن التشكيلي بمديرية ثقافة القنيطرة برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح بمشاركة النّحّاتين محمد أبو خالد وفيصل الذياب وسيماف حسين وعروبة الذياب وهشام الغدو.

ويشارك في مجال التصوير الزيتي أيضاً الفنانون أكسم طلاع، جمال نهار، حسام طالب، مالك شاشان، مهند السريع وأسماء الذياب.

مدير ثقافة القنيطرة أحمد المرزوقي أشار إلى أهمية الملتقى الذي يحتفي بالفنان الجولاني الراحل عايش طحيمر الذي حظي بأهمية فنية من خلال لوحات إبداعية مدهشة.

ويستمر الملتقى أربعة أيام ويُختتم بعرض المنحوتات التشكيلية الصخرية والخشبية واللوحات الفنية التي أنجزها الفنانون خلال الملتقى وتكريم أسرة الفنان عايش طحيمر والفنانين المشاركين بالملتقى.