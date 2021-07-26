اليونسكو تدرج موقعين أثريين في إسبانيا على قائمتها

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” موقعين أثريين في العاصمة الإسبانية مدريد وهما جادَّة باسيو ديل برادو وحديقة بوين ريتيرو إلى قائمة التراث العالمي.

ويقع باسيو ديل برادو الذي تحفه الأشجار من الجانبين في قلب العاصمة الإسبانية ويضم متحف برادو بينما تعد حديقة ريتيرو القريبة منه أحد أكثر مقاصد المدينة زيارة، وسارع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث للاحتفال بالنبأ وقال في تغريدة: “الموقعان استحقا الاعتراف بأهميتهما لأنهما مساحة في العاصمة تعزز من إرثنا التاريخي والفني والثقافي”.

و”الريتيرو” التي تعني بالإنجليزية المنتجع هي مساحة خضراء في المدينة وفيها بحيرة للقوارب ويستمتع بها السكان المحليون والسائحون وكانت في الأصل مساحة محيطة بقصر بني للاستخدام الشخصي للملك فيليب الرابع في القرن الـ17.

وقال خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا، رئيس بلدية مدريد: “فخور بمدينتنا وسعيد من أجل إسبانيا والإرث الغني لعاصمتها”.