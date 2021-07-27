أمل يلوح للخلاص من سرطان الثدي

تمكن علماء من جامعة إلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة من قتل 95-100% من خلايا سرطان الثدي عبر عقار واعد جديد أجريت اختباراته على الفئران، إذ ابتكر علماء الجامعة عقار ErSO الذي يقتل جميع الأورام الأولية والنقائل، وأظهرت الاختبارات التي أجريت في المختبر على الفئران أنها تتحمل حتى الجرعات الكبيرة من هذا العقار، مؤكدة أن عدد الخلايا السرطانية تقلص في المتوسط بعد مضي بضعة أيام على بداية الاختبار بنسبة 99%.

كما أوضحت المعلومات أن السمات الفريدة لهذا العقار تجّلت في عدم وجود أي آثار جانبية له، حيث اعتمدت فعالية ErSO على مستقبلات هرمون الاستروجين الموجودة في غالبية أورام الثدي. وأكدت أنه وعند التحام العقار بها ينشط المسار الخلوي a-UPR، الذي يهيئ الخلايا المصابة للنمو السريع ويحميها من الاجهاد.

بدوره شرح عالم الكيمياء الحيوية ديفيد شابيرو أنه حتى عند نجاة بضع خلايا سرطانية من تأثير العقار، ما يسمح بنمو الأورام خلال بضعة أشهر، تبقى هذه الأورام حساسة جدا للعقار ويمكن القضاء عليها باستخدام العقار مرة ثانية وفق تعبيره.