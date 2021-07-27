اكتشاف طريقة جذرية لمكافحة التدخين

يتوقع خبراء شركة Philip Morris International أن تستخدم السلطات البريطانية في مكافحة التدخين الأسلوب الذي اعتمدته ضد السيارات التي تستخدم وقود البنزين. ووقد عبر المدير التنفيذي للشركة أندريه كالانتسوبولس ورئيس مجلس الإدارة ياسيك أولزاك عن هذا الاعتقاد، ولكنهما في نفس الوقت لا ينكران أن الحكومة البريطانية قد طورت نهجاً “تقدمياً” لتنظيم سوق السجائر الإلكترونية وغيرها من أجهزة تسخين التبغ، كالتي تنتجها شركة Philip Morris IQOS. وتستعد الشركة مستقبلاً لإنتاج نظم تسخين التبغ ووسائل مكافحة التدخين.

ويذكر أن إدارة شركة فيليب موريس لإنتاج السجائر أعلنت سابقاً عن نيتها تخفيض إنتاج كل ما له علاقة بدخان التبغ واستثمرت في هذا المجال أكثر من 8 مليارات دولار.