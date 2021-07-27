الاحتلال التركي يعتدي مجدداً على عدد من القرى بريفي حلب والحسكة

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية عدوانها من مناطق انتشارها على المنازل في عدة قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي اعتدت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة على المنازل السكنية على أطراف تل رفعت ومنغ وعين دقنة بالريف الشمالي ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات”.

وفي ريف الحسكة قالت مصادر محلية: إن “قوات الاحتلال التركي المتمركزة في قاعدة داؤودية ومرتزقتها الإرهابيين المتمركزين في عتيق الهوى اعتدوا على منطقة المشاريع الزراعية في قرى الدردارة والكوزلية في ريف تل تمر ما أدى لوقوع أضرار مادية”.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى وقوع ضحايا وإصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

والاثنين، سقطت عدة قذائف مدفعية وصاروخية، مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين، في محيط قريتي الهوشرية والعريمة إلى الشمال من مدينة الباب وقريتي الشيخ عيسى واحرص التابعتين لناحية تل رفعت بالريف الشمالي ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بجروح ووقوع أضرار في الممتلكات والحقول الزراعية وبعض المرافق العامة.