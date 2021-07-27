مبادرة أرمان الفنية لإحياء التراث الحلبي

إيماناً برسالة الفن السامية، يحاول الفنان الشاب بكر شيخ نجيب إعادة الحياة للفن التراثي السوري عموماً، والحلبي خصوصاً، بضخ الدماء الشابة فيه من خلال إطلاقه مبادرة أرمان الفنية، وهي مشروع واعد يستقطب مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب أصحاب المواهب لتأهيلهم وتطوير مواهبهم الفنية كونهم نواة المشروع الفني السوري المتجدد بعد سنوات الحرب القاتمة.

جاءت فكرة مبادرة أرمان، وفقاً لنجيب، بعد رؤيته للمواهب الشابة المبدعة في مدينة حلب، والمشتتة من دون رعاية أو توجيه يخلق منها مشروعاً فنياً متجانساً، فقرّر المضي بمشروعه من خلال ترخيصه من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومنح الأعضاء بطاقات نقابية تشجيعاً لهم في سن مبكرة.

يسعى بكر من خلال مشروعه إلى خلق مواجهة بسيطة مع أنماط تدّعي الصفة الفنية، بينما تهبط بالمجتمع وشعوره الفني إلى أدنى مستوى، مدعومة بإمكانات تسويقية كبيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ولأصحاب غريزة المال، ولو كان الثمن روح المجتمع الجمعي وشعوره.

وبيّن نجيب لـ “البعث” أن هذه المبادرة تهدف إلى إعادة إحياء التراث الحلبي مع دمج الفن الحديث لإيصال فن كامل متناسب، وأن المشروع بسيط بمبادئه، لكنه عظيم بفعله، حيث يقوم بتسخير المواهب لخدمة الفن والمجتمع، ويسلّط الضوء على فنهم وإبداعاتهم، وتهتم المبادرة بكل ما يتعلق بالفن والمواهب الشابة، كالتمثيل والغناء والرسم والكتابة وتأليف السيناريو، وحسب قوله، تلوّث الفن بالمبتدئين والهواة الفاشلين الذين حوّلوه إلى بؤرة للتجارة، ويهدف رئيس المبادرة إلى تقديم الدعم اللازم لكل الفئات العمرية ليصنع منهم نجوماً ضمن الإمكانات المتاحة، وتقديم الدعم اللازم فالمبادرة تقوم بورشات إعداد الممثل مجاناً أو بشكل رمزي جداً للمنتسبين إليها، وباب الانتساب مفتوح ومستمر حتى استكمال العدد المطلوب، وينشط عمل المبادرة حالياً ضمن محافظة حلب، ومن ناحية أخرى تقوم المبادرة بالعمل المشترك مع أي جهة رسمية أو اجتماعية تحمل أو تعبّر عن رسالة وطنية ومجتمعية، وتشارك مع أي جهة تريد تصوير إعلان هادف يترك بصمة اجتماعية فعالة.

ومن خلال الحديث عن أعماله، أعلن أنه يقوم بالتحضير لمسلسل درامي واقعي تدور قصته حول قضية اجتماعية عائلية تواجهها معظم العائلات حول العالم، كما ذكر بكر أيضاً أن العمل لا يحمل أي فكرة أو مشهد حول الأحداث أو الأزمة السورية، ولا يحمل فكرة سياسية أو فناً هابطاً أخلاقياً واجتماعياً، فالعمل سيكون من بطولة عدة شباب وشابات من الوجوه الجديدة، إضافة إلى وجود نجوم وقامات عريقة، وهو من كتابة وتأليف أمير بيره جكلي، أحد المنتسبين إلى المبادرة، ومن إخراج بكر شيخ نجيب، ولم يتم الاتفاق مع منتج ينفذ العمل حتى الآن.

وفاء سلمان