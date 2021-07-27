منصة الغابات ومراقبة الحرائق تحذر من انتشار الحرائق خلال الأيام الخمسة القادمة

أعلنت منصة الغابات ومراقبة الحرائق التابعة للهيئة العامة للاستشعار عن بعد أن مؤشرات خطورة انتشار الحرائق تشير إلى تأثر معظم أراضي الغابات شمال غرب سورية بمستويي الخطورة المرتفع والمرتفع جداً اعتباراً من اليوم وحتى السبت القادم.

وأوضحت رئيس المنصة في الهيئة الدكتورة روزة قرموقة أن المنصة نشرت تحديثاً لمنتجها يبين خارطة مؤشر خطورة الحريق لمناطق الغابات لشمال غرب سورية للفترة من 27 وحتى 31 من شهر تموز الجاري والتي تظهر أن معظم أراضي الغابات شمال غرب سورية تحت تصنيف المرتفع والمرتفع جداً مقارنة بخرائط الأيام السابقة من الـ 22 وحتى الـ 26 منه التي كانت تشير إلى انحسار مؤشرات الخطر باتجاه سيادة الخطورة المتوسطة.

وبينت قرموقة أن مواقع مؤشرات الخطورة تتركز عموماً في مناطق شمال شرق طرطوس وغرب حمص وجنوب غرب حماة وأقصى غرب إدلب لافتة إلى أنه تم التحذير في منشورات سابقة من إشعال أي نيران ضمن مناطق أراضي مستويات الخطورة التي تزيد عن المتوسط إذ يمكن أن تصبح الحرائق خطيرة ويصعب السيطرة عليها ما لم يتم إخمادها وهي في بدايتها قبل أن تتسع.

ودعت المنصة إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم إشعال أي نيران والتنبه لأي لهب أو دخان.