نقص فيتامين E ينذر بمشاكل صحية خطيرة!

على الرغم من أن فيتامين E مطلوب بكميات صغيرة، إلا أنه ضروري للجسم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم وتنظيمها، وتشمل بعض فوائد فيتامين E في الجسم ما يلي:

فعال كمضاد للأكسدة، يقلل من فرص الإصابة بمرض الزهايمر، يعزز وظائف الكلى، يقي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يحافظ على الوظائف المعرفية ويمنع تلف الأعصاب، يعزز القدرة الجيدة على الإبصار، يقوي العضلات، جيد للبشرة والشعر، يحسن وظائف الكبد.

أسباب نقص فيتامين E

*الحالات الطبية: يحدث النقص بسبب بعض الحالات الطبية التي تقلل بشدة من امتصاص الدهون في الجسم، حيث إن الدهون مطلوبة لامتصاص فيتامين E بشكل صحيح. وتتضمن بعض هذه الحالات الطبية: مرض الكبد الصفراوي المزمن، قصور إفرازات البنكرياس، مرضى التليف الكيسي، أمراض الكلى المزمنة، فقر الدم الانحلالي الوراثي.

*أسباب وراثية: تحدث بعض حالات النقص الحاد في فيتامين E لدى البشر بسبب عيوب وراثية في بروتين نقل ألفا توكوفيرول، وهو المصدر الحيوي لفيتامين E في الجسم، كما تؤدي بعض العيوب الجينية إلى سوء امتصاص الدهون في الجسم مما يتسبب بالتالي في نقص فيتامين E.

أعراض نقص فيتامين E

تتضمن بعض العلامات والأعراض الحيوية لنقص فيتامين E ما يلي: العيوب العصبية مثل اختلال وظائف المخ والأعصاب والنخاع الشوكي والعضلات، آلام العضلات وضعفها، تدهور العضلات بما يشمل اعتلال عضلة القلب أو ضعفها، صعوبة في تحريك العينين للأعلى والأسفل، ضعف الرؤية ليلاً، فقدان أو نقص الإحساس بالاهتزاز، الشعور بالخدر أو الوخز.

مضاعفات نقص فيتامين E

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين E يمكن أن يصاب الشخص: بالعمى أو مشاكل البصر الشديدة، عدم انتظام ضربات القلب، الخرف، فقر الدم الانحلالي عند الرضع، زيادة خطر النزيف.

الجرعات اليومية حسب السن

إن الكمية اليومية الموصى بتناولها من alpha-tocopherol من خلال المكملات الغذائية للأشخاص من مختلف الفئات العمرية هي كما يلي:

من سن 0 إلى 6 شهور: 3 ملغ

من سن 6 إلى 12 شهراً: 4 ملغ

من سن 1 إلى 3 سنوات: 6 ملغ

من سن 4 إلى 10 سنوات: 7 ملغ

الكبار والمرضى المسنون: 10 ملغ

وتبلغ نسبة الجرعة الموصى بتناولها يومياً من فيتامين E للبالغين الأصحاء 15 ملغ/ يوم.

تنبيه واختيارات غذائية

يحذر الخبراء من تناول مكملات E دون استشارة طبيب مع ضرورة عدم تناول الفيتامين لمن يتعاطون أدوية مضادة للتخثر، ويوصي الخبراء بتناول العناصر الغنية بفيتامين E مثل زيت عباد الشمس وزيت فول الصويا والبندق والفول السوداني والسبانخ والكرنب الأخضر والمانجو والبروكلي واللوز.