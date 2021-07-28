أنطونوف: موسكو وواشنطن تجريان حواراً بناءً على مستوى الخبراء بشأن سورية

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم أن موسكو وواشنطن تجريان حواراً بناء على مستوى الخبراء بشأن سورية.

وقال أنطونوف لوكالة سبوتنيك.. “بحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن الوضع في سورية خلال قمة حزيران الماضي في جنيف.. وأعقب الاجتماع حوار بناء على مستوى الخبراء.. وكلا البلدين يدرك أهمية الحفاظ على استمرار عمل قنوات الاتصال في إطار آلية منع التصادم”.

وأشار انطونوف إلى أن الجانبين تمكنا أيضاً من التفاهم في مجلس الأمن الدولي بشأن آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية.

وكانت القمة بين بوتين وبايدن في الـ 16 من حزيران الماضي ناقشت طيفاً واسعاً من القضايا بينها الوضع في سورية وليبيا وأفغانستان وغيرها إضافة إلى مسائل الاستقرار الاستراتيجي ومكافحة جائحة فيروس كورونا ومحاربة الجريمة السيبرانية والتعاون الاقتصادي وتغيرات المناخ ومختلف الأزمات الإقليمية إضافة إلى المسائل العالقة في العلاقات الثنائية بين موسكو وواشنطن.