الاتحاد وعفرين يستعدان لدور الحصان الأسود في الدوري الممتاز

حلب- محمود جنيد

يواصل ممثّلا الكرة الحلبية في دوري الدرجة الممتازة المقبل الاتحاد وعفرين تحضيراتهما للموسم المقبل التي تأخذ المنحى العملي من خلال المشاركة بدورة الوفاء والولاء (تشرين الكروية)، وكانت قرعة الدوري قد أوقعت الاتحاد بمواجهة بطل الدوري تشرين على أرضه في الجولة الأولى التي سيواجه فيها عفرين قطب اللاذقية الآخر حطين في حلب.

مدرب فريق الاتحاد أنس صابوني أشار لـ “البعث” إلى أن قرعة الدوري لم تخدم فريقه الذي سيتعامل مع جميع المباريات على أنها نهائيات بطولة، مضيفاً بأن فريقه سيكون الرقم الصعب، وحصان الدوري الأسود، وليس كما يتصور البعض بأنه سيكون لقمة سائغة بسبب ظروف التحضير الصعبة، وضيق الوقت، وعدم التحاق بعض اللاعبين بالمجموعة الملتزمة بالتدريبات اليومية المكثفة المتمثّلة بحصتين تدريبيتين صباحية ومسائية لتدارك ما فات، واستغلال ما تبقى من وقت، وحول دورة تشرين الكروية التي يشارك فيها الفريق، أكد صابوني أنها فرصة مناسبة للوقوف على مستوى اللاعبين، وتحضير التوليفة المناسبة لخوض غمار الدوري.

أما مدرب عفرين الكابتن أحمد هواش فيرى بدوره أن انطلاقة الدوري تذوب فيها الفوارق في المواجهات بين فرق الأندية، ومثله الحديث عن صعوبة أو سهولة قرعة المباريات، وهو ما تستثنى منه الفرق الكبيرة التي تلعب على أرضها في الافتتاح.

وأشار مدرب عفرين إلى فائدة وأهمية المشاركة في دورة تشرين الكروية، واختبار مقدرات فريقه من خلال عدد من المباريات، لتكون لديه الرؤية واضحة من أجل اختيار التشكيلة الأمثل التي سيدخل فيها الدوري.

وحول مدى رضاه عن التعاقدات المنجزة حتى الآن، فقد وصفها هواش بالمعقولة قياساً بالإمكانات المتاحة، مؤكداً أنه يطمح من خلال موسم أول له مع فريقه العائد حديثاً للدرجة الممتازة بتثبيت الأقدام في الأضواء، ولعب دور الحصان الأسود في الدوري.