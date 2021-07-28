الاجتماع الروسي السوري في اليوم الثالث.. محاضرة عن الإعلام الإلكتروني ودوره وآليات تطويره

دمشق- سنان حسن- ريم ربيع:

في اليوم الثالث والأخير من فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك لمتابعة أعمال مؤتمر عودة اللاجئين، نظمت وزارة الإعلام بالتعاون مع وكالة سبوتنيك الدولية محاضرة حول الإعلام الإلكتروني، تكلم فيها فاسيلي فوشكوف مدير إدارة التعاون الدولي في وكالة الإذاعة والأنباء الدولية والإعلامي السوري في الوكالة الدكتور نواف إبراهيم، حيث قدّم الزميل فوشكوف عرضاً لواقع الإعلام الإلكتروني في العالم وروسيا والتطور الكبير الذي حصل فيه، ولا سيما فيما يسمى بالإعلام البديل، الذي بات اليوم يتفوّق بقوة على وسائل الإعلام التقليدية ويفرض حضوره في كل الملفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مبيناً أن وكالة سبوتنيك بذلت جهود جبارة في هذا المضمار بالاعتماد على أفضل الخبرات في روسيا بهذا المجال والنتيجة باتت الوكالة رقماً مؤثراً في الإعلام العالمي ومصدر للخبر لا يمكن تجاهل تأثيره وفعاليته.

وفي تصريح لـ البعث أكد فوشكوف أهمية الوصول إلى صيغة تعاون موحدة، وتسهيل للتواصل والتنسيق بين الإعلام الروسي والسوري، وتبادل الخبرات بين الطرفين، حيث أفضت الحوارات التي عقدت إلى عدة مجالات للتنسيق منها ما أعلن عنه ومنها سينفذ قريباً. وبيّن أن الإعلام الالكتروني يأخذ اليوم الحيز والاهتمام الأكبر بين وسائل الإعلام، ولكن في الوقت ذاته فإن كل المشاكل التي يعاني منها الإعلام بشكل عام تظهر في الإعلام الالكتروني، والجميع يحاول حل هذه المشكلة بشكل منفرد، إلا أنها مشكلة تخص كل دول العالم لذلك نسعى لتقاسم خبرتنا مع الدول الأخرى، والتعرف على الطرق والأساليب اللازمة لحل هذه المشكلة.

بدوره مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام عمار غزالي وفي تصريح مماثل لـ البعث: أشار إلى أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة سبوتنك في تبادل الدورات والخبرات والزيارات، وتدريب عالي المستوى حول التضليل الإعلامي والأخبار الكاذبة، وكيفية الظهور أمام وسائل الإعلام للضيوف والإعلاميين، موضحاً أنه رغم تقدم وسائل الإعلام البديلة إلا أن الإعلام التقليدي لم ينته وما يزال هو الأساس، ومشيراً إلى التنسيق مع الجانب الروسي لتبادل الخبرات فيما يتعلق بالأخبار الكاذبة والفوضى الإعلامية على المواقع الالكترونية.

تخلل المحاضرة نقاش مع الزملاء الحضور حول الأسس التي يمكن البناء عليها لتطوير الإعلام وآليات تمويله وتحقيق وصول لدى المتابعين وكيفية مواجهة استغلال وسائل الإعلام في تحقيق أهداف وغايات سياسية .. حيث أجاب الزميل فوشكوف على أسئلة الزملاء واستفساراتهم.

كما تابع الوفدان السوري والروسي من وزارتي العدل السورية والروسية اجتماعاتهما لاستكمال المناقشات بخصوص مشروع الاتفاقيات المزمع توقيعها فيما يخص التعاون القضائي والقانوني بين الجانبين.

معاون وزير العدل القاضي نزار صدقني بين في تصريح صحفي أن المناقشات تواصلت بين الجانبين على مدار الأيام الثلاثة الماضية وتمت قراءة مواد الاتفاقيات بدقة واقتراح التعديل الذي يناسب النصوص القانونية للدولتين، لافتاً إلى أن العمل المتواصل مع الجانب الروسي أثمر نتائج مهمة في هذا الإطار وأنه سيتم إنهاء المناقشات والاتفاق على موعد التوقيع، وأكد أن أي اتفاق يتم يصب في خدمة مواطني الدولتين كونها اتفاقيات قضائية تطبق أمام المحاكم وتساعد في تبادل المعلومات القانونية والقضائية.