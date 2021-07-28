الكاراتيه تنهي بطولة الجمهورية بمشاكل تحكيمية

اختتمت مساء أمس بطولة الجمهورية في الكاراتيه للأندية والبيوتات الرياضية المفتوحة التي أقيمت بمناسبة أداء القسم الدستوري للسيد الرئيس بشار الأسد، وذلك في صالة الجلاء الرياضية بدمشق على مدى أربعة أيام في منافسات القتال الفردي والقتال الجماعي.

البطولة جرت وفق نظام النقاط الذي يعمل به اتحاد اللعبة منذ فترة، فحصل المشاركون على النقاط الخاصة بالبطولة، وتمت إضافتها إلى رصيدهم من النقاط التي حصلوا عليها من خلال مشاركتهم في البطولات السابقة ضمن برنامج النقاط لتصنيف اللاعبين، لتتم دعوتهم إلى بطولة النخبة نهاية هذا العام على أساس من حصد أعلى رصيد من النقاط.

الحكم معتز أبو عليقة، في تصريح خاص لـ “البعث”، أضاء على الواقع التحكيمي الذي شهدته البطولة، والذي يعد أكبر نقاط ضعفها، حيث غاب الكثير من الحكام عن البطولة، والسبب هو العائد المادي، فالحكم يتكلّف الكثير من العناء في السفر، والإقامة، وغيرهما، وفي النهاية يكافأ بخمسة آلاف ليرة، ليس هذا فحسب، بل ظهر ضعف كبير في أداء من تواجد من الحكام!.

وأوضح أبو عليقة أن الفوضى التي ظهرت من بعض المدربين أثناء البطولة كانت تستدعي إجراءات أكثر حزماً من قبل الاتحاد، فالأمور في بعض الحالات زادت عن حد الأخلاق الرياضية، رغم أن رئيس وأعضاء الاتحاد لم يغيبوا طيلة فترة البطولة.

وختم أبو عليقة بالتأكيد على التنظيم المميز لافتتاح البطولة الذي جرى يوم الاثنين الماضي، وهو أمر معهود من قبل اتحاد اللعبة، وتخللت الحفل عروض جميلة جداً، مع وجود منافسات قوية في بعض الأوزان.

سامر الخيّر