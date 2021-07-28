تأهل تاريخي لسلة النواعير إلى نصف نهائي كأس الجمهورية

حماة- منير الأحمد

في إنجاز غير مسبوق، تأهل فريق رجال النواعير بكرة السلة إلى نصف نهائي مسابقة كأس الجمهورية للمرة الأولى في تاريخه بعد تغلّبه على فريق الحرية بفارق أربع نقاط (٥٨/٥٤) في المباراة الفاصلة التي جرت مساء أمس على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية في حماة.

مدرب الفريق الكابتن جورج شكر بيّن لـ “البعث” أن اللاعبين قدموا أفضل المستويات في المسابقة، واستطاعوا إثبات أحقيتهم بالتأهل في إنجاز تاريخي، مؤكداً أن الفرصة لإحراز الكأس قائمة وبقوة، من جانبه أوضح عضو الإدارة ومشرف كرة السلة في النادي المهندس إياد لاذقاني أن التأهل لم يأت صدفة، ولم يتحقق من فراغ، وإنما هو نتيجة خطة عمل وضعت منذ تشكيل الإدارة الجديدة للنادي، كان الهدف منها عودة الفريق إلى الواجهة والمنافسة في جميع البطولات، سواء في مسابقة كأس الجمهورية أو الدوري، موضحاً أن نتاج هذه الخطة كانت بوادرها الأولى التأهل إلى المربع الذهبي، ولن تتوقف الطموحات عند ذلك.

وحول التحضيرات للمباريات المتبقية، أضاف لاذقاني: حالياً الفريق في فترة استراحة لمدة يومين لحين معرفة من سنقابل في الدور نصف النهائي، والأمر محصور بين فريقي الجيش والاتحاد، وكلاهما من الفرق المميزة وأصحاب بطولات، ولكن في الوقت نفسه فريقنا قادر على الدفاع بقوة عن حظوظه في المسابقة الأغلى، خاصة أن فريق الحرية من الفرق القوية جداً، ولا يقل شأناً عن فريقي الاتحاد والجيش، وكان المرشّح بقوة للوصول إلى الأدوار النهائية، لكن ما حصل أن الحظ ابتسم لفريقنا الذي كان نداً قوياً، واستطعنا بحنكة وبراعة مدربنا أن نحسم اللقاءين في حماة لمصلحتنا، والتأهل بجدارة واستحقاق إلى المربع الذهبي.