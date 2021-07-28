تعاطٍ حكومي مع عامل الزمن لجهة تأسيس الشركات بمختلف أنواعها

دمشق – البعث

يمكن إدراج اجتماع رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس اليوم، والمتعلق بتقديم التسهيلات لمختلف أنواع الشركات، ضمن سياق التعاطي الجاد للحكومة مع تعزيز البنية الإنتاجية، وبدا هذا جلياً من خلال تأكيدات عرنوس -الذي ترأس الاجتماع- بأن هناك حاجة ملحة في هذه الظروف لتأسيس الشركات وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة الإنتاج وتأمين فرص العمل.

لعل اللافت في هذا الاجتماع تركيزه على أهمية العامل الزمني وتأكيد عرنوس على ضرورة تسريع الإجراءات، وتذليل العقبات التي تعترض العمل في هذا الاتجاه، واختصار الوقت والمراحل، واستثمار مراكز الخدمة الالكترونية، وأتمتة الطلبات الخاصة بإحداث شركات على أن يكون الحد الأقصى لمنح ترخيص لأي شركة أسبوعاً واحداً فقط، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم التسهيلات المطلوبة وفق القوانين النافذة لتسهيل وتبسيط إجراءات إحداث شركات بمختلف أنواعها (محدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة خاصة – عامة – قابضة) وتقليل الزمن اللازم لاستكمال متطلباتها.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديريات المعنية لديها التنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات لتسهيل إجراءات منح الموافقات وإشهار الشركات، موضحاً أن السوق السورية واعدة لتأسيس شركات.. خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على معالجة القضايا التي تؤخر عملية تسجيل الشركات، وحصر المسؤوليات وتحديد المدة وتسهيل الإجراءات ما يصب في تنفيذ برنامج الإصلاح الإداري، ووضع الإجراءات والشروط ونموذج التسجيل لتأسيس الشركات على الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومختلف الجهات المعنية وأتمتة الإجراءات بالكامل.

وشدد المجتمعون على أهمية تأهيل وتدريب القائمين على تسجيل الشركات في الوزارة، والعمل ليكون التسجيل عبر الإنترنت من خلال مركز خدمة المواطن، وتخصيص يوم من كل أسبوع في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للإجابة على الاستفسارات حول تسجيل الشركات وحماية الملكية، والعمل لاستقطاب رأس المال السوري المغترب والتنسيق مع السفارات السورية في الخارج لتحقيق هذا الهدف.