سورية تدين بشدة التدخل التركي.. وتؤكد احترامها للإجراءات التونسية

أدانت سورية بشدة تدخل النظام التركي في شؤون تونس الداخلية، مؤكدة أن السياسة التركية لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرّف، الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية، وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين: “في الوقت الذي تؤكد فيه الجمهورية العربية السورية احترامها لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها فإنها تابعت التدخل التركي السافر في شؤون دولة تونس الشقيقة.. وهي تدين وبشدة هذه الأفعال، التي تؤكّد أن السياسة التركية لا يمكن إلا أن تدعم النهج الإخواني المتطرّف، الذي يسعى لتدمير الدول وتفتيت وحدتها الوطنية وفرض أجنداتها الشاذة وسياساتها البائدة على الدول والشعوب الأخرى”.

وأضاف المصدر: إن سورية إذ تشدد على أحقية الشعوب في تقرير مصيرها تؤكد احترامها الكامل للإجراءات التي قامت بها تونس مؤخراً في إطار الدستور، الذي صوّت عليه الشعب التونسي، وهي على يقين بأن الدولة الشرعية في تونس والشعب التونسي قادرون على الانطلاق إلى مستقبل يقرّره التونسيون أنفسهم دون أي تدخّل من أي أنظمة مارقة إرهابية.