كرة الجيش تستعد للدوري بمعنويات عالية

يواصل فريق الجيش بكرة القدم استعداداته وتحضيراته لخوض غمار الدوري في نسخته الـ 51 الذي سينطلق في الثالث عشر من شهر آب المقبل بكل ثقة وتفاؤل وسط متابعة واهتمام من إدارة النادي.

مدرب الفريق أحمد عزام أشار لـ “البعث” إلى أن التحضيرات بدأت بشكل رسمي منذ حوالي شهر ونصف، واقتصرت على الناحية البدنية دون التكتيكية، خاض خلالها الفريق عدداً من المباريات الودية.

وكشف عزام أن ما يعاني منه الفريق خلال التحضير هو غياب اللاعبين الذين يتدربون بصفوف منتخباتنا الوطنية، يتواجد حوالي سبعة لاعبين في منتخبات: (الرجال والأولمبي والشباب)، مضيفاً: رغم ذلك فريقنا يتدرب بشكل يومي ومنتظم، ونحن ننتظر بداية الشهر المقبل ليعود جميع لاعبي المنتخب للالتحاق بتدريبات الفريق، عندها ستأخذ الاستعدادات منحى آخر من التدريبات، وستتضمن خوض مباريات ودية أكثر، والوقوف على التشكيلة الأساسية التي ستخوض غمار الدوري الكروي الجديد.

ولفت عزام إلى أن الفريق فقد هذا الموسم عدداً كبيراً من اللاعبين النجوم والمخضرمين مثل: (قصي حبيب، وعبد الناصر حسن، ومؤمن ناجي، ومحمد شريفة، وحسام بوادقجي، وحارسي المرمى: خالد إبراهيم، وحسين رحال)، ولم يستطع النادي المحافظة عليهم بسبب الشح المادي، حيث طلبوا مقدمات عقود عالية لم تستطع إدارة النادي تأمينها لأن هناك ميزانية خاصة ومحدودة.

وأشار عزام إلى أنه لا يعد بتحقيق لقب الدوري، بل أن يلعب الفريق كرة قدم حديثة، وأن يبقى بين فرق المقدمة بوجود استراتيجية وهي أن يكون لاعبو الفريق في السنوات القادمة من أبناء النادي، والملاحظ في الفريق أن هناك فقط أربعة لاعبين من خارج الفريق، والبقية من أبناء النادي الذين عادوا إليه، أو من فريق الشباب، فالاستراتيجية أن يكون اللاعبون من مدارس النادي الكروية.

وبيّن عزام أن إدارة النادي تعاقدت مع كل من اللاعبين: (منهل طيارة، ومازن العيس، وميلاد حمد، وعبد اللطيف نعسان، وأحمد الأحمد، وزكريا حنان)، وعاد إلى الفريق اللاعبون المعارون: (جابر خطاب، وعمر الترك، وبهاء الأسدي، وعدنان التقي)، كما تم تجديد عقود كل من: (محمد البري، وزيد غرير، وأحمد الخصي، وخطاب مشلب، وجهاد الباعور، وأحمد رجب)، وتم ترفيع اللاعبين الشباب: (حمزة سليمان، وأحمد داود، وأحمد خطبا، وعمران سعد الدين، وعمر سعد الدين، وإسماعيل سيبراني، وأحمد عمارة).

وأوضح عزام أن الفريق العام الماضي تأثر بسبب بعض المشاكل، ورغم ذلك نجح في نهاية الدوري في الحصول على مركز الوصافة، وقدم أداء مقبولاً خلال الموسم، شاكراً في نهاية حديثه إدارة النادي على الثقة.

عماد درويش‏‏