مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووكالة سبوتنيك

أكد وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال عماد سارة خلال لقائه اليوم وفداً إعلامياً روسياً من وزارة الاتصال والتطوير الرقمي وعدد من وسائل الإعلام الروسية استعداد الوزارة لتوسيع وتطوير التعاون الإعلامي القائم مع مؤسسات الإعلام الروسي وخاصة مع التطور السريع الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال.

وأشار الوزير سارة خلال اللقاء إلى أهمية هذا التعاون لمواجهة حرب التضليل الإعلامي التي تستهدف البلدين وتعمل على تشويه الحقائق وقلب المفاهيم وإلى ضرورة رفع مستوى التعاون في قطاع الإعلام وتكثيف تبادل الخبرات والتأهيل والتدريب مؤكداً أنه كما نجحنا عسكرياً مع حلفائنا في روسيا سننجح إعلامياً.

وبين وزير الإعلام أهمية قيام وسائل الإعلام بنقل الحقيقة للرأي العام الروسي والعالمي عما يجري في سورية ولا سيما جريمة الحصار والعقوبات الاقتصادية التي تفرضها بعض الدول الغربية ضد سورية وتداعياتها السلبية على مختلف شرائح الشعب السوري.

من جانبها أكدت مديرة إدارة التعاون الدولي في وزارة الاتصال والتطوير الرقمي في روسيا لارينا إيكاترينا أهمية التشارك وتبادل المعلومات موضحة أن الكثير من الأحداث العالمية تنقل بصورة غير دقيقة وخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك نتطلع لبناء شراكة إعلامية لتعزيز تبادل المعلومات بشكل مباشر لإيصال الصورة الحقيقية للرأي العام الروسي والعالمي.

وفي ختام اللقاء تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سورية ووكالة سبوتنيك الروسية تضع الأرضية المناسبة للتعاون بين الجانبين.