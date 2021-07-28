مواجهات في قلنديا.. والاحتلال يهدم عدةّ منازل في بلدة الراقم

وقعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب قرية بيتا جنوبي مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية أسفرت عن استشهاد الفلسطيني شادي سليم (41 عاماً) إثر إصابته برصاص الاحتلال، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (“وفا”)، إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت الرصاص نحو سليم، أثناء تواجده قرب مفترق البلدة، ما أدى لاستشهاده”، مضيفة أن “جنود الاحتلال احتجزوا جثمان الشهيد، ونقلوه بواسطة مركبة إسعاف إسرائيلية، وسط انتشار واسع لجنود الاحتلال في المنطقة”. فيما قال نائب رئيس بلدية بيتا، إن الشهيد كان في طريقه للمنزل عائداً من العمل، مؤكداً أنه لم يشكل أي خطورة على جنود الاحتلال، ولم تكن هناك مواجهات على مدخل البلدة، وما جرى هو إعدام ميداني له.

ونعى الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي الشهيد سليم، وأشار إلى أن “دماء الشهداء لن تضيع هدراً، وستدفع الشباب الثائر نحو تصعيد ثورتهم وتطويرها حتى اقتلاع الاحتلال من كل أرضنا وبلادنا”. وقال: إن “إصرار الشباب البيتاوي الثائر، على المواجهة والرباط على جبل أبو صبيح أحدث أثراً بليغاً على مستوى فلسطين وكل أحرار العالم، وسيكون الانتصار حليف البيتاويين وكل الثائرين من أبناء شعبنا”.

هذا، ويواصل الشبان وأهالي بلدة بيتا فعاليات الإرباك الليلي، للتصدي لمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضي جبل صبيح، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة على رأس الجبل. وتمكن الفلسطينيون من إحراق كرفانين في مستوطنة أفيتار إلى جانب تفجير عبوة صوتية على جبل صبيح.

بالتزامن، وقعت مواجهات قرب النقطة الاستيطانية المخلاة أفيتار جنوبي نابلس، ومواجهات أخرى قرب جنين وحاجز قلنديا.

كما وقعت الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء مواجهات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين في جنين، وعند حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة.

الاحتلال نصب كميناً للشبان قرب جبل صبيح جنوب نابلس، واعتقل عدداً منهم.

وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الحي في القدم وبرصاصة معدنية مغلفة بالمطاط خلف أذنه خلال المواجهات التي شهدها محيط جبل كرم نمر القريب من جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة صوب الشباب الثائر بالإضافة إلى إمطارهم بالقنابل الغازية.

أما في مخيم جنين فقد اعتقلت قوات الاحتلال كلاً من عبد السلام أبو الهيجا، ومازن السعدي ونجله أوس، بحسب مصادر محلية.

وشهد المخيم اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال انسحاب جنوده الذين رشقهم شبان من المخيم بقنابل محلية الصنع، وفق ما يتداول في منصات التواصل الاجتماعي.

وفي القدس، اقتحم 194 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وفي سياق آخر، قامت آليات الاحتلال بهدم وتجريف عدد من الأراضي والمنازل قرب بلدة الراقم في القدس المحتلة فجر اليوم، فيما اقتحمت حي وادي حلوة ببلدة سلوان في القدس المحتلة ومنطقة التعامرة شرق بيت لحم ومخيم عايدة شمالها وبلدتي قصرة في نابلس ونعلين غرب رام الله ومخيم جنين ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت 12 منهم.

ويوم السبت الماضي، أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة منددة باستيلاء المستوطنين على أرض شرق طوباس قرب حاجز تياسير الاحتلالي، لإقامة بؤرة استيطانية.

واندلعت المواجهات بين المواطنين، المشاركين في المسيرة، والمستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، التي قمعت المسيرة بإطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن جلسة مجلس الأمن ستبحث أيضاً حصار قطاع غزة وقضية الأسرى، موضحاً أنه وجّه مذكرة إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.